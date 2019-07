Mondiali Under 21 2019: Italia senza limiti, azzurri in semifinale! Travolta l’Argentina

L’Italia travolge l’Argentina con un secco 3-0 (25-21; 25-13; 25-19) e vola in semifinale ai Mondiali Under 21 di volley maschile, gli azzurri hanno completato il percorso netto nelle due fasi a gironi e proseguono la propria avventura nella rassegna iridata che si sta disputando in Bahrain. I ragazzi di coach Monica Cresta si giocheranno una medaglia, il prossimo avversario sarà la Russia mentre l’altra semifinale sarà tra Brasile e Iran.

L’Italia si è distinta a muro (10) e a servizio (7 aces), non andando mai in difficoltà contro i sudamericani. Nessun azzurro in doppia cifra, i migliori sono stati il centrale Lorenzo Cortesia (9 punti, 3 muri, 2 aces) e lo schiacciatore Francesco Recine (9), 8 marcature per l’opposto Kristian Gamba e 6 per il martello Daniele Lavia proprio come Davide Gardini che è entrato insieme a Leandro Mosca (7) e Matheus Motzo (7) per sostituire Gamba, Lavia e Giovannimaria Gargiulo nel corso del terzo set a qualificazione già ottenuta.