Mondiali under 21 di pallavolo maschile, l’Italia batte il Bahrain

Una gara facile e veloce per i ragazzi allenati da Monica Cresta: i padroni di casa del Bahrain si sono arresi agli azzurri per 3 set a 0 senza metterli mai in difficoltà.

La partita è iniziata con il 25-10 del primo set, che ha subito messo in luce le nette differenze tra le due squadre e l’evidente superiorità tecnica degli azzurri. Nel secondo set il Bahrain ci ha provato, non riuscendo però ad andare oltre i 15 punti. Nel terzo set, poi, l’Italia ha chiuso definitivamente la pratica per 25-13. Gli azzurri hanno così centrato una facile vittoria che li ha messi sulla strada delle semifinali. Il migliore in campo è stato Kristian Gamba, che ha messo a segno 18 punti, tra cui 5 aces.

Il prossimo avversario dell’Italia sará l’Iran, sulla carta di certo più ostico del Bahrain. Poi toccherà all’Argentina: agli azzurri basta arrivare al secondo posto del girone per avere accesso ad una delle due semifinali, in programma venerdì 26 luglio.

Nella prima fase di questi campionati Mondiali, gli azzurri hanno giocato nel pool D, contro Canada, Polonia e Brasile. Il primo match contro il Canada è stato vinto dall’Italia per 3 set a 0: una partita tutto sommato semplice, chiusa con i parziali di 25-17, 25,17 e 25-15. Un po’ più complessa la gara contro la Polonia, che ha dato più filo da torcere ai ragazzi di Monica Cresta. Si è chiusa sempre 3 a 0, ma questa volta l’avversario ha fatto sudare di più gli azzurri: 23-25, 21-25, 26-28 i parziali dei tre set.

Equilibrata anche la gara contro il Brasile, che gli azzurri hanno vinto per 3 set a 0 con i parziali di 22-25, 15-25, 18-25.