Mondiali Under 21: l’Italia si arrende contro l’Iran, tie-break letale in finale, è argento

La maledizione della Finale dei Mondiali Under 21 di volley maschile si è abbattuta ancora una volta contro l’Italia. La nostra Nazionale inseguiva il primo titolo iridato della sua storia dopo aver perso ben tre atti conclusivi (1985, 1991, 1993) e sperava di sfatare il tabù ma anche a Manam (Bahrain) non c’è stato nulla da fare. L’Iran si è imposto per 3-2 (17-25; 25-17; 25-23; 22-25; 15-12) al termine di una partita molto intensa ed equilibrata che si è decisa sul filo di lana, i persiani sono riusciti a spuntarla beffando gli azzurrini che soltanto oggi sono incappati nella prima sconfitta nel torneo dopo aver raccolto sette successi consecutivi.

Un argento comunque di lusso per i ragazzi di coach Monica Cresta, pochi giocatori saranno titolari durante la prossima stagione in SuperLega: questo risultato deve fare riflettere molte società che devono dare spazio a validi elementi, giovani italiani che possono crescere molto se avranno la fortuna di poter giocare con una certa continuità ai massimi livelli. L’Italia, nonostante i 12 muri di squadra, ha subito troppo il servizio avversario (10 aces) e ha commesso qualche errore di troppo nei momenti cruciali: dopo aver vinto brillantemente il primo set, il nostro sestetto ha subito il rientro degli asiatici ma con grande piglio è riuscito a guadagnarsi il tie-break dove ha ceduto soltanto nel finale.

Il miglior marcatore è stato lo schiacciatore Daniele Lavia (19 punti) affiancato di banda da capitan Francesco Recine (14), doppia cifra anche per l’opposto Kristian Gamba (18) che non era in perfette condizioni fisiche, al centro Leandro Mosca (10) e Lorenzo Cortesia (8), Lorenzo Sperotto in cabina di regia e Filippo Federici il libero. L’Iran festeggia grazie agli indemoniati Porya Yali (23 punti, 3 muri) e Amirhossein Esfandiar (22, 4 aces).