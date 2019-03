Monza in paradiso: vinta la Challenge Cup! Apoteosi europea per il Saugella

Monza ricorderà per sempre questa magica notte, quella del primo trionfo in Europa, quella che spedisce il Saugella tra le grandi del panorama internazionale. Le brianzole mandano in tripudio i 3500 spettatori che hanno gremito la Candy Arena e alzano al cielo la Challenge Cup 2019 di volley femminile, il terzo trofeo continentale per importanza: alla prima storica apparizione in una competizione fuori dai nostri confini, le ragazze di coach Miguel Angel Falasca sono subito riuscite a fare centro e festeggiano al termine di un cammino magnifico. Monza aveva sconfitto l’Aydin per 3-0 nella Finale d’andata giocata settimana scorsa in Turchia, oggi bisognava conquistare almeno due set nell’incontro di ritorno per completare la missione e le padrone di casa non hanno fallito.

La contesa si è risolta al termine del terzo parziale quando Monza si è portata sul 2-1 (25-20; 17-25; 25-22) facendo partire definitivamente i festeggiamenti. L’Italia non vinceva questo trofeo addirittura dal 2009 quando il Pieralisi Jesi sconfisse il Panathinaikos, poi Piacenza perse la finale del 2013 contro la forte Dinamo Krasnodar. Si tratta di un ottimo trampolino di lancio per il sodalizio di Alessandra Marzari che ora si butterà a capofitto nei playoff scudetto con l’auspicio di crescere ulteriormente e magari giocare competizioni europee più importanti già a partire dal prossimo anno.

Le brianzole hanno dominato il primo set, nel secondo non sono praticamente mai scese in campo ma si sono prontamente rifatte nel terzo dove hanno chiuso rapidamente i conti. A quel punto si è giocato soltanto per le statistiche, Falasca ha inserito Devetag e Bianchini al posto di Begic e Adams ma la musica non è cambiata e Monza ha vinto la partita per 3-1 (25-20; 17-25; 25-22; 25-15). Tenendo in considerazione solo i primi tre set (cioè quelli utili per l’assegnazione della Coppa), spiccano i 15 punti della schiacciatrice Edina Begic (2 muri) e i 10 dell’opposto Serena Ortolani. Da annotare i 4 muri della centrale Rachael Adams (9 punti complessivi) affiancata da Laura Melandri (7), Micha Hancock in cabina di regia, Anne Buijs la seconda schiacciatrice (8), Chiara Arcangeli il libero. All’Aydin non è bastata una super Gaila Gonzalez Lopez da 17 punti.