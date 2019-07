Nations League 2019: Stati Uniti-Polonia 3-1. Esordio vincente per le campionesse

Si è conclusa come da pronostico la prima sfida della Final Six della Nations League 2019 di volley femminile, in corso questa settimana presso l’Olympic Sports Centre di Nanchino, in Cina. Nonostante qualche difficoltà in più rispetto alle aspettative, gli Stati Uniti hanno sconfitto la Polonia con il risultato di 3-1 (21-25; 25-16; 25-15; 26-24) ribadendo la propria candidatura al successo finale. La formazione allenata da Karch Kiraly, detentrice del titolo conquistato lo scorso anno, ha faticato soprattutto nel primo e nel quarto parziale, strappando la vittoria grazie a Andrea Drews (23 punti) e Kelsey Robinson (18 punti), supportate dal servizio di Michelle Bartsch (13 punti) e dalla forza a muro di Haleigh Washington (11 punti). La squadra di Jacek Nawrocki ha invece dovuto arrendersi nonostante la solita inarrestabile Malwina Smarzek (22 punti) e si ritroverà già con le spalle al muro nella sfida di domani contro il Brasile, con l’obbligo di vincere per tenere in vita le speranze di acceso alla semifinale.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Dopo un’ottima partenza della formazione statunitense (6-3), la Polonia ristabilisce immediatamente la parità grazie all’incisività del muro (7-7). La sfida procede all’insegna dell’equilibrio sino a che un paio di passaggi a vuoto delle ragazze di Nawrocki permettono lo strappo agli Stati Uniti (18-16). Dopo il rientro in campo però le giocatrici americane si spengono improvvisamente e Smarzek trascina le proprie compagne sul doppio vantaggio completando la rimonta (19-21). Nel finale non arriva la replica delle statunitensi e il primo set si chiude sul 21-25.

Il copione cambia drasticamente nel secondo parziale, con la squadra di Kiraly che allunga subito grazie all’ottimo servizio di Bartsch (7-3) e con la Polonia che cerca di ricucire il margine trascinata dalla solita Smarzek (13-9). Nella seconda parte Drews si prende la scena e con due punti consecutivi aumenta di nuovo il margine (16-11) e spegne le speranze polacche fino al 25-16 che ristabilisce la parità.

La formazione europea prova a scuotersi in avvio di terzo set e comincia in maniera più convinta (3-4). La giocata di Carlini che sorprende la difesa della Polonia apre un parziale di 4-0 che permette agli Stati Uniti di prendere il largo ancora una volta (10-7) e costringe Nawrocki a fermare il gioco. Il muro di Washington e gli attacchi di Drews continua a risultare incontenibili per le giocatrici polacche e il margine aumenta in maniera esponenziale (20-12). Il dominio statunitense si concretizza con il 25-15 che porta in vantaggio le ragazze di Kiraly sul 2-1.

La partenza delle americane nel quarto set sembra non lasciare margine alle avversarie: Drews e Robinson non accennano a calare il proprio ritmo ed il tecnico polacco deve subito fermare il gioco (9-4). Smarzek prova a caricarsi le compagne sulle spalle, ma il margine degli Stati Uniti al secondo timeout tecnico è comunque significativo (16-13). Il muro di Ogbogu sembra segnare la rete per la Polonia (18-14), anche se la replica di Medrzyk tiene viva qualche speranze (19-17). Nel momento più delicato le statunitensi tornano in difficoltà e l’attacco vincente di Smarzek ristabilisce incredibilmente la parità (23-23). La Polonia spreca persino un set point con l’errore al servizio di Alagierska (24-24) e alla prima occasione disponibile Robinson firma il 26-24 che chiude l’incontro.

