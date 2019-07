La Russia asfalta la Francia e vola in semifinale, la Polonia liquida l'Iran

A Chicago (USA) prosegue la Final Six della Nations League 2019 di volley maschile, nella notte si sono giocate due partite che hanno consegnato i primi verdetti: la Polonia ha vinto la Pool B e si è qualificata alle semifinali proprio come Russia e USA, l’altra semifinalista uscirà dallo scontro diretto tra Brasile e Iran. Di seguito tutti i risultati, le cronache degli incontri e le classifiche.

POLONIA-IRAN 3-1 (21-25; 25-18; 25-20; 25-22)

I Campioni del Mondo, dopo aver battuto il Brasile al tie-break, si impongono ancora una volta e si qualificano alle semifinali da primi classificati della Pool B. I persiani affronteranno i verdeoro nello scontro diretto che vale il pass per la fase a eliminazione diretta, partendo con gli sfavori del pronostico. Gli iraniani sono partiti a razzo e hanno conquistato il primo set ma poi i biancorossi, volati negli States senza diversi titolari, hanno messo l’acceleratore e si sono imposti senza particolari difficoltà anche grazie ai 9 aces di squadra. Prestazione di lusso da parte del solito Bartosz Bednorz (24 punti, 2 muri, 2 aces), doppia cifra anche per Norbert Huber (14, 5 muri), Maciej Muzaj ha lasciato il campo dopo due set in cui ha siglato 12 marcature (ha lasciato il posto a Lukasz Kaczamarek), 11 centri per Karol Klos (3 muri e 3 aces). Ai persiani non è bastato il buon Amir Ghafour (22 punti), da annotare i 4 muri di Mousavi e i 3 di Mojarad.

Classifica Pool B: Polonia 2 vittorie (5 punti), Brasile 0 vittorie (1 punto), Iran 0 vittorie (0 punti). Stanotte: Brasile-Iran.

RUSSIA-FRANCIA 3-0 (25-16; 25-23; 25-17)

Ottimo esordio per i detentori del trofeo che surclassano i transalpini eliminandoli dalla competizione, i Campioni d’Europa si sono invece qualificati alle semifinali e ora affronteranno gli USA nello scontro diretto per il primo posto nella Pool A. Prova a muro strepitosa dei russi capaci di mettere a segno addirittura 20 stampatone in un confronto a senso unico, c’è stata un po’ di lotta soltanto nel secondo set ma per il resto i Galletti non sono mai riusciti a rendersi concretamente pericolosi. Ilyas Kurkaev ha chiuso da top scorer (11 punti, 7 muri), doppia cifra anche per Dmitriy Volkov (10), Ivan Iakovlev (10, 4 muri), Victor Poletaev (10) e 9 marcature per Igor Kliuka (9, 4 stampatone). Tra le fila della Francia da annotare le 13 marcature di Jean Patry e le 11 di Thibault Rossard, sono assenti Earvin Ngapeth e Stephen Boyer ma anche tra le fila avversarie emergono le assenze di Mikhaylov, Butko e Muserskiy.

Classifica Pool A: Russia 1 vittoria (3 punti), USA 1 vittoria (3 punti), Francia 0 vittorie (0 punti). Stanotte: Russia-USA.