Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa della Nations League 2019. Gli azzurri scenderanno in campo a Ufa (Russia) nel weekend del 7-9 giugno per affrontare i padroni di casa, gli USA e il Portogallo: trittico importante per la nostra Nazionale reduce dai due successi conquistati contro Germania e Cina a Jiangmen. Confermati tutti i 14 giocatori che si sono resi protagonisti durante l’ultimo fine settimana: si punterà sulla regia di Simone Giannelli e sulle bordate dell’opposto Gabriele Nelli, diverse alternative di banda con Oreste Cavuto, Daniela Lavia, Oleg Antonov e Giacomo Raffaelli. Di seguito gli azzurri convocati per la seconda tappa della Nations League 2019 di volley maschile.

I convocati

PALLEGGIATORI: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli

OPPOSTI: Gabriele Nelli, Giulio Pinali

SCHIACCIATORI: Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

CENTRALI: Alberto Polo, Roberto Russo, Simone Anzani, Davide Candellaro

LIBERI: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi