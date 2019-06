Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di volley femminile, ha diramato le convocazioni per la Final Six della Nations League 2019 che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semifinali dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia).

Le vicecampionesse del mondo esordiranno il 4 luglio contro le anatoliche, il giorno successivo affronteranno le padrone di casa: si giocherà sempre alle ore 13.30, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 2 e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Rientra Paola Egonu, la fuoriclasse era rimasta fuori in occasione dell’ultima tappa per il malore accusato al termine del match contro la Corea del Sud: l’opposto dovrà trascinare le proprie compagne in una competizione mai vinta nella storia. Assente invece la centrale Sara Alberti a causa di un lieve infortunio alla spalla destra, verrà sostituita da Raphaela Folie. Per il resto non ci sono novità con tutte le big pronte a brillare negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale.

Le convocate dell'Italia

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Alessia Orro

OPPOSTI: Paola Egonu, Indre Sorokaite

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti

CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale