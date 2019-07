Italia, il disastro è servito: ko con la Turchia per 3-0 e Final Four più lontane

L'Italia praticamente non scende in campo contro la Turchia e si complica la strada da sola: le turche si impongono per 3-0 (25-21, 25-15, 25-21) e ora per le azzurre la strada verso le Final four si complica. Sarà infatti determinante la sfida di venerdì con la Cina: la squadra di Mazzanti dovrà vincere per forza per potersi qualificare come seconda del girone e accedere alle Final Four.

La cronaca

L’Italia fa fatica a carburare e si immerge tardi nel set: i fondamentali di seconda linea scricchiolano, l’attacco non è efficace e fino al 13-21 si assiste a un torpore generale che le azzurre faticano a scrollarsi di dosso. Finalmente, complice qualche errore da parte delle turche e un attacco un po’ più incisivo, si completa una parziale rimonta fino al 20-23, ma la Turchia riesce a gestire il vantaggio e fa suo il primo set per 25-21.

Il trend negativo continua nel secondo set: Malinov non riesce a trovare continuità in nessuno dei suoi terminali d’attacco e il muro invalicabile turco fa la sua parte. Dall’altra parte le bordate di Karakurt sono imprendibili e giocare in contrattacco è quasi impossibile. Così le azzurre si ritrovano presto a -10 e il finale di set non ha nemmeno quel guizzo che si era visto nel parziale precedente. Con un errore al servizio sul set point, la neoentrata Sorokaite regala il set alle turche per 25-15.

Il terzo set è più altalenante: la formazione di Guidetti si porta subito sul 4-0, poi l'Italia riesce a risalire lentamente la china e con il primo ace della partita per i nostri colori, Miriam Sylla ci riporta a -1. E' purtroppo solo un fuoco di paglia, perché pian piano le turche ritrovano il loro ritmo e allungano nuovamente e volano a +8 sul 21-13, quando ormai il match è compromesso. La squadra azzurra non molla e prova a restare lì, rimontando fino a 21-23, ma le turche sono più concentrate e sostanzialmente superiori e chiudono definitivamente sul 25-21.

Nella giornata di venerdì, dunque, alle 13:30 tutti a tifare per Chirichella e compagne contro una Cina che si presenta in formazione fortemente rimaneggiata e quindi sulla carta non imbattibile. Eurosport 2 ed Eurosport Player trasmetteranno la sfida in diretta e in esclusiva.

La speranza è quella che le azzurre riescano ad archiviare questa brutta batosta, ritrovando la propria grinta e il proprio gioco, ma soprattutto i colpi decisivi: buona parte dei punti fatti contro la Turchia sono scaturiti da errori avversari (23) e non da vincenti delle nostre ragazze.

Il tabellino

Italia: Egonu 12, Sylla 9, Pietrini 5, Danesi 4, Chirichella 2, Malinov 1, L.Bosetti 1, Sorokaite, Orro, Fahr, De Gennaro (L). N.e. folie, C.Bosetti, Parrocchiale. All. Mazzanti

Turchia: Karakurt 17, Caliskan 12, Gunes 9, Ercan 8, Ismailoglu 5, Ozbay 4, Baladin, Dilik, Yilmaz, Akoz (L). N.e. Boz, Kalac, Sarioglu, Yildirim. All. Guidetti.