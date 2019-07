L'Italia esce di scena con due sconfitte su due partite nelle Final Six e non centra l'obiettivo delle Final Four. Passa la Cina come seconda del girone vincendo proprio lo scontro diretto per 3-1 (25-17 25-22 22-25 25-22) e andrà a sfidare gli Stati Uniti, primi dell'altro girone. La Turchia, che ha vinto il girone dell'Italia, se la vedrà invece col Brasile.

La cronaca

Sembrava che l’Italia potesse essersi ripresa dal torpore e dalla batosta della sfida con la Turchia, ma non è così. Il primo punto di Paola Egonu rimane uno dei pochi delle azzurre, perché la squadra continua a non entrare in partita, a sbagliare tanto e a subire il ritmo imposto dalle cinesi. La squadra gira talmente poco che Mazzanti si gioca la carta del cambio di Orro su Malinov quando i punti di distacco sono già più di 6, ma sul 13-20 Malinov rientra per provare a ridare una sterzata. Entrano anche Fahr su Danesi e Caterina Bosetti su Pietrini, ma la svolta non arriva e le cinesi chiudono per 25-17 su errore in battuta di Fahr.

Nel secondo set torna in campo il primo sestetto e la musica sembra cambiata: l’Italia si ritrova subito avanti 4-1, ma la Cina ha solo un piccolo passaggio a vuoto e riesce a riagganciare le ragazze di Mazzanti sul 6-6. Si prosegue con la fase di cambio palla a lungo e le azzurre provano a strappare con un ace di Egonu che vale il 15-13. Da lì, però, tra errori nostri e attacchi vincenti, le cinesi inanellano sei punti consecutivi e volano sul 19-15 per loro. Il gap si riduce a -2 con l’ingresso di Sorokaite su Pietrini (e quindi due opposti in campo), ma la squadra di Jenny Lang Ping continua a difendere bene e martellare in attacco e infatti il punto del 25-22 è una schiacciata che finisce dritta su Anna Danesi, che non tiene la difesa e la fa schizzare fuori.

Finalmente l’Italia, dopo cinque set consecutivi (considerando appunto anche la sfida con la Turchia) di assenza quasi totale, si sveglia e fa suo il terzo set, nonostante qualche passaggio a vuoto. Al primo timeout tecnico le azzurre sono avanti 8-4, poi arriva un blackout totale nei fondamentali di seconda linea e la Cina torna afarsi sotto fino all’8-8. Nuovo strappo delle azzurre, che volano sul 14-11 complici anche i buoni muri di Chirichella, ma le cinesi tornano di nuovo in pari sul 16-16. Sul 17-17 entra Caterina Bosetti su Pietrini, ma la Cina vola avanti di due sul 20-18; Malinov insiste su Egonu e la situazione si ribalta fino al 24-21. Il set point è ancora una bordata imprendibile di Egonu e la speranza si riaccende.

L’inizio del quarto set, però, è shock e le azzurre (sempre in campo in partenza col sestetto titolare) si trovano sotto 5-1; inseguire è difficile, ma le cinesi si concedono il lusso di sbagliare qualche pallone in più e chirichella e compagne riescono a ridurre i break di svantaggio, portandosi anche a -2. Si prosegue più o meno col cambio palla e nelle fasi finali si ritrova addirittura a -1 sul 21-20 per la Cina grazie a un paio di muri stellari di Egonu. Le cinesi però allungano di nuovo e a suon di bordate (nonostante l'innesto di Parrocchiale in ricezione in versione di "finta banda", visto che è Sylla il secondo libero a referto) chiudono il set e i conti delle Final Six sul 25-22.

E’ un’Italia purtroppo ancora molto Egonu-dipendente: Paola fa ben 38 punti, segnale che è sicuramente in palla, ma che le altre giocatrici non vengono sufficientemente coinvolte e mantenute calde per trovare un ritmo collettivo. Questa due giorni totalmente fallimentare, visto che le azzurre erano tra le favorite per il titolo, a registrare meglio l’assetto della squadra in vista dei prossimi appuntamenti internazionali, tra cui in primis il torneo preolimpico di agosto, a Catania.

Il tabellino

Cina-Italia 3-1 (25-17 25-22 22-25 25-22)

Cina: X. Liu 18, Y. Liu 18, X. Gong 11, Y. Zheng 11, Y. Wang 11, D. Yao 4, M. Hu, F. Duan, Q. Du, L. Diao, L. Lin (L), F.ni. N.e. H. Yang, Y. Jin.

Italia: Egonu 38, Pietrini 14, Danesi 6, L. Bosetti 6, Chirichella 5, Malinov 3, sorokaite, Orro, C. Bosetti, Fahr, Parrocchiale, De Gennaro (L). N.e. Folie, Sylla (L).

