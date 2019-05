Nations League 2019: Italia scatenata, arriva la vittoria anche contro la Germania

tra poco il report completo...

Italia letteralmente scatenata nella Nations League 2019 con le azzurre che hanno sconfitto la Germania con un netto 3-0 (25-19; 26-24; 27-25) e hanno così conquistato la terza vittoria consecutiva. La Nazionale azzurra è stata perfetta a Opole, dopo aver sconfitto la Polonia al tie-break e aver travolto la Thailandia, è arrivata la terza affermazione, importante in ottica qualificazione alla Final Six. L’Italia tornerà in campo settimana prossima a Conegliano, con la possibilità di rivedere in campo le varie Egonu, Sylla, Chirichella, De Gennaro e Danesi impegnate nell’ultimo week end nella finale di Champions League. Il sestetto ha vinto con brillantezza il primo set, nelle altre due frazioni è sempre dovuto ricorrere ai vantaggi e si è imposto con autorevolezza nei momenti più caldi. L’opposto Indre Sorokaite ha chiuso da top scorer (15 punti), doppia cifra anche per Elena Pietrini (11) che è stata affiancata di banda da Francesca Villani (9) e non da Lucia Bosetti, Ofelia Malinov in cabina di regia (ma nel terzo set c’è stato spazio per Alessia Orro), al centro Sarah Fahr (9, 3 muri) e Sara Alberti (7, 2 muri), Beatrice Parrocchiale nel ruolo di libero. Alla Germania non sono bastate Lena Stigrot (11) e Hanna Orthmann (10).