Nations League 2019: l’Italia travolge la Thailandia 3-0, seconda vittoria per le azzurre

Seconda vittoria consecutiva per l’Italia nella Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno travolto la Thailandia con un roboante 3-0 (25-13; 25-17; 26-24) e hanno così bissato l’affermazione ottenuta ieri sera contro la Polonia. Le vicecampionesse del mondo si sono imposte con grande autorevolezza a Opole e hanno portato a casa tre punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six del prestigioso torneo itinerante: domani (ore 17.30) le ragazze del CT Davide Mazzanti affronteranno la Germania con l’obiettivo di chiudere questa trasferta in terra polacca con tre successi.

La nostra Nazionale ha espresso un buon livello di gioco contro le asiatiche, formazione che avevamo già battuto sabato scorso nella finale per il terzo posto al Torneo di Montreux: oggi la nostra compagine è stata perfetta, ha messo in chiaro le cose in avvio di tutti i parziali e non ha lasciato il minimo margine a un avversario che può rivelarsi insidioso se gli viene concesso di giocare a ritmi poco sostenuti.

L’Italia ha impressionato in fase offensiva, ha risposto presente a muro e ha inciso al servizio annichilendo le asiatiche che ieri erano state capaci di superare la Germania per 3-0. Confermato il sestetto visto in campo meno di 24 ore fa e che ammireremo anche domani prima dell’atteso rientro delle varie big (Egonu, Sylla, Chirichella, Danesi, De Gennaro) previsto per settimana prossima in occasione della tappa di Conegliano: ottima regia di Ofelia Malinov che ha insistito su Elena Pietrini (17 punti, 2 muri, 57% in attacco), doppia cifra anche per l’opposto Indre Sorokaite (12) e per il martello Lucia Bosetti (12 punti, 2 muri). Molto positive anche le centrali Sara Alberti (7) e Sarah Fahr (6, 3 aces), ottimo lavoro del libero Beatrice Parrocchiale. Tra le fila della Thailandia la migliore è stata Onuma Sittirak, autrice di 8 punti.