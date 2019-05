Nations League: buona la prima per l'Italia, le Azzurre vincono 3-2 in Polonia

Esordio vincente per l’Italia nella Nations League 2019 di volley femminile, la nostra Nazionale ha sconfitto la Polonia per 3-2 (25-15; 25-22; 18-25; 21-25; 17-15) al termine di una partita estremamente combattuta. Le azzurre si sono involate subito sul 2-0 a Opole, sul 14-17 nel terzo set hanno smesso di giocare e si sono fatte trascinare al tie-break dalle padrone di casa: nella frazione decisiva, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno nuovamente tirato fuori le unghie e sono riuscite a imporsi ai vantaggi. Successo pesantissimo per il nostro sestetto in ottica qualificazione alla Final Six, siamo soltanto all’inizio del torneo itinerante ma è importante mettere fieno in cascina fin da subito.

L’affermazione odierna, ottenuta in trasferta, pesa ancora di più perché è arrivata nonostante l’assenza di tantissime big: Paola Egonu, Miriam Sylla, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Monica De Gennaro si sono fermate per qualche giorno dopo aver giocato la Finale di Champions League sabato pomeriggio e torneranno in Nazionale soltanto settimana prossima. L’Italia tornerà in campo domani pomeriggio (ore 17.30) per affrontare la Thailandia che oggi ha superato la Germania con un netto 3-0.

L’Italia si è fatta apprezzare a muro (15) e al servizio (5 aces), sontuosa prestazione dell’opposto Indre Sorokaite che ha chiuso con 27 punti (50% in attacco). Prova positiva anche del martello Elena Pietrini (18 punti), Lucia Bosetti si è fatta sentire a muro (5) e in fase difensiva ma si è fatta apprezzare anche con dei mani-fuori e dei pallonetti importanti (14 marcature complessive). La regista Ofelia Malinov ha insistito anche sulle centrali Sarah Fahr (13, 2 muri) e Sara Alberti (8), buona prestazione del libero Beatrice Parrocchiale. Alla Polonia non è bastato l’apporto della scatenata Malwina Smarzek (28) ben imbeccata da Joanna Wolosz, in doppia cifra anche la schiacciatrice Natalia Medrzyk (18) e la centrale Agnieszka Kakolewska (12).