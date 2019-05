Nations League: l’Italia liquida la Repubblica Dominicana, quarta vittoria delle azzurre

L’Italia non si ferma più nella Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno sconfitto la Repubblica Dominicana per 3-1 (25-18; 27-25; 18-25; 25-20) e hanno infilato il quarto successo consecutivo nel prestigioso torneo internazionale: dopo la tripletta ottenuta settimana scorsa in Polonia, la nostra Nazionale ha incominciato al meglio la tappa casalinga al PalaZoppas di Conegliano che culminerà con le sfide a USA e Serbia in programma nei prossimi due giorni. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno incamerato altri tre punti fondamentali in ottica qualificazione alla Final Six, il nostro sestetto ha faticato nel secondo e nel quarto set perdendo nettamente nel terzo ma alla lunga è riuscito a emergere contro una compagine sempre ostica che settimana scorsa aveva sconfitto Brasile e Russia.

L’Italia, grazie a una prova offensiva importante, è riuscita ad arginare il muro avversario. Tutti si aspettavano il debutto della formazione titolare, quella capace di vincere la medaglia d’argento agli ultimi Mondiali, e invece Mazzanti ha optato per un’altra scelta: fiducia al sestetto visto in campo a Opole ad eccezione della centrale Anna Danesi (6 punti) schierata accanto a Sara Alberti (7), Paola Egonu ha giocato solo alcuni scampoli di partita (siglando comunque 8 punti), Cristina Chirichella è entrata solo per il quarto set e Miriam Sylla è rimasta in panchina. L’opposto Indre Sorokaite ha chiuso da top scorer (17 punti, 4 aces), doppia cifra anche per le schiacciatrici Lucia Bosetti (16) ed Elena Pietrini (15) ben servite da Ofelia Malinov, Monica De Gennaro ha ripreso il suo posto nel ruolo di libero. Dall’altra parte della rete 19 marcature per Brayelin Martinez e 15 per Bethania De La Cruz.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Italia subito avanti 3-0 con il mani-out di Sorokaite e l’ace di Danesi, il primo tempo di Alberti e il vincente di Bosetti ci permettono di portarci sul 7-4 e in quel frangente riusciamo a piazzare l’allungo: sassata di Sorokaite dalla seconda linea, primo tempo di Danesi e ace di Alberti (11-5). Due muri consecutivi di Danesi ci permettono di volare sul +10 (15-5), finale di totale amministrazione con Pietrini e Sorokaite che riescono a mettersi in luce.

In avvio di secondo set la Repubblica Dominicana riesce a portarsi sul 5-1 grazie a Martinez (primo tempo e ace) e Rivera ma l’Italia pareggia a quota 5 grazie a due aces di Sorokaite e un mani-fuori di Pietrini. Battaglia punto a punto, poi l’Italia cerca un forcing: out di Rivera, free-ball di Pietrini ed ace di Sorokaite per il 15-12. Il servizio delle caraibiche fa male, Lucia Bosetti ci tiene in quota con un ace (17-15) ma De La Cruz agguanta il pari a quota 20. Andiamo sotto anche sul 22-23, regaliamo un set-point ma Sorokaite lo annulla con una pipe stellare (25-25) e poi ci pensano Malinov (di seconda) e Bosetti (muro) a chiudere i conti.

Terza frazione in totale apnea per le azzurre che vanno subito sotto per 3-8 (errore di Sorokaite, muro di Martinez, vincente di Pena e ace), riescono ad avvicinarsi (8-11 col vincente di Bosetti) ma poi Malinov e Sorokaite commettono delle imprecisioni che portano al 15-9 delle dominicane. Nel finale arrivano anche due errori in diagonale di Egonu e Pietirni (12-21) prima dell’errore al servizio di Orro che porta tutte al quarto set.

Nel quarto periodo ci troviamo sotto per 5-8 e 7-12, poi si svegliano le big: primo tempo di Chirichella, due missili di Egonu intervallati dal muro di Pietrini e pari a quota 12. Egonu e Malinov inventano due magie di seconda (17-16), Bosetti firma due vincenti, Danesi trova un muro e sul 20-16 l’Italia si scioglie chiudendo i conti con una pipe di Bosetti.