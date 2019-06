Riscatto Italia, superata 3-0 la Germania di Giani. Primo successo degli azzurri in Cina

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-0 (25-21; 30-28; 25-23) nel secondo incontro della Nations League 2019 di volley maschile, a Jiangmen (Cina) gli azzurri hanno conquistato la prima vittoria nel torneo dopo che ieri avevano perso contro l’Iran sprecando qualche occasione di troppo: oggi i ragazzi del CT Chicco Blengini sono stati più incisivi e graffianti contro la compagine guidata da coach Andrea Giani, sono risultati più cinici nei tiratissimi finali di secondo e terzo set, hanno messo in mostra un buon gioco e possono fare festa.

La nostra Nazionale tornerà in campo domani pomeriggio (ore 14.00) per affrontare i padroni di casa nell’incontro che concluderà questo weekend, per il momento sono arrivati ottimi segnali: i tanti giovani impiegati hanno ben figurato palesando un buon talento, dovranno continuare a crescere e proprio la Nations League servirà per trovare il giusto smalto a livello internazionale.

L’opposto Gabriele Nelli ha chiuso da top scorer (19 punti) scatenandosi nel finale di terzo parziale, doppia cifra anche per gli schiacciatori Oreste Cavuto (13, 4 muri) e Oleg Antonov (10), buona prestazione dei centrali Roberto Russo (8) e Davide Candellaro (5), impeccabile il regista Simone Giannelli (5), Fabio Balaso il libero. Alla Germania non è bastato Simon Hirsch (14), sottotono Noah Baxpoehler (8) e Chris Fromm (7).

LA CRONACA DELLA PARTITA:

Russo sale subito in cattedra in avvio di primo set con un primo tempo e un muro (3-1), la Germania è dipendente da Hirsch che alterna punti a errori (7-5). Gli azzurri prendono un po’ di margine con una free-ball di Cavuto e un primo tempo di Candellaro (10-6), poi Giannelli passa di seconda e mettiamo il turbo con un missile di Nelli, un ace e un primo tempo di Russo (14-9). Baxpohler fa paura in attacco e al servizio ma Antonov risponde con un ace (17-14) e Cavuto firma il muro del 19-16. I tedeschi non mollano e rimangono in scia ma Cavuto firma due vincenti di lusso da posto 4 seguiti dall’ace di Nelli (22-19), poi il muro di Candellaro e l’errore di Kocian consegnano il set agli azzurri.

Il secondo parziale è molto equilibrato, i tedeschi puntano tanto su Hirsch mentre il gioco degli italiani è decisamente più variegato: Nelli si mette in luce con un paio di mani-out, Russo sigla l’ace del pareggio a quota 9. Cavuto e Nelli alzano il proprio rendimento ma Baxpohler e Hirsch rispondono colpo su colpo, ne esce fuori una serratissima battaglia punto a punto. Gli uomini di Giani cercano lo strappo murando Antonov (18-20), Fromm e Schott si esaltano in attacco (21-23). Cavuto stampa due muri consecutivi su Schott regalandoci il primo set-point ma Baxhpohler annulla tutto. L’Italia si guadagna altre tre chance per chiudere ma la Germania le annulla tutte prima che Nelli decida di salire in cattedra: vincente da posto 4 e muro su Hirsch per il 2-0.

Due ace di Kocian e due punti di Brehme fanno volare la Germania in avvio di terza frazione (4-0) ma gli azzurri riescono a recuperare un break col mani-out di Nelli e l’ace di Giannelli (3-5). Cavuto stampa un gran muro e Nelli è letale da posto 2 per la parità a quota 7, Giannelli porta avanti l’Italia con una delle sue invenzioni e Antonov regala il primo break (12-10). Antonov e Nelli commettono due errori in attacco e Hirsch non perdona (13-13). Inizia un testa a testa palpitante sul filo del cambiopalla (20-20), Sbertoli però sbaglia il servizio e Antonov sparacchia un pallonetto in rete consegnando il break ai teutonici (20-22). Nelli è una sentenza dalla seconda linea e Brehme sbaglia l’attacco per il nuovo pareggio a quota 22. Nelli opera il sorpasso, Brehme consegna due set-point alla selezione tricolore e Nelli chiude i conti alla seconda occasione utile.

