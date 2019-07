Volley Nations League: Final Six maschile in diretta tv e Live-Streaming

USA, Russia, Francia, Brasile, Iran e Polonia giocheranno la Final Six maschile a Chicago, negli Stati Uniti dal 10 al 13 Luglio, a cui seguiranno le Semifinali e le Finali il 14 e 15.

Le partite sarà visibile LIVE in diretta tv su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) e Eurosport Player.

La programmazione delle prossime partite

La programmazione delle prossime partite

Final Six (maschile)

Mercoledì 10 Luglio

Brasile-Polonia alle 23.30

Giovedì 11 Luglio

USA-Francia alle 02.30

Venerdì 12 Luglio

Iran-Polonia alle 00.00

alle Russia-Francia alle 03.00

Sabato 13 Luglio

Brasile-Iran alle 00.00

alle USA-Russia alle 03.00

Domenica 14 Luglio

Semifinali

Finale per il terzo posto

Lunedì 15 Luglio

Finale Nations League 2019 volley maschile

Il calendario dettagliato delle partite del torneo maschile sarà comunicato a breve.