Volley Nations League: Italia-Cina femminile in diretta tv e Live-Streaming

ITALIA-CINA verrà trasmessa in diretta Venerdì 5 luglio su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) e in Live-Streaming su Eurosport Player dalle ore 13:30. Il match sarà disponibile in differita sul canale NOVE alle 19:00.

Dopo la sconfitta di ieri con la squadra turca, l'Italvolley femminile si trova con le spalle al muro per cui dovrà necessariamente vincere nella partita con la Cina, padrona di casa, per aggiudicarsi un posto nelle Final Four.

Le prossime partite dell'Italia

Nella grafica tutti i riferimenti agli appuntamenti in diretta dell'Italia, anche per quanto riguarda le gare del torneo maschile. Tutte le partite sono disponibili anche in VOD su Eurosport Player, dove potrete quindi rivederle in qualsiasi momento.

Le convocate di Mazzanti per la Final Six

PALLEGGIATRICI : Ofelia Malinov, Alessia Orro

: Ofelia Malinov, Alessia Orro OPPOSTI : Paola Egonu, Indre Sorokaite

: Paola Egonu, Indre Sorokaite SCHIACCIATRICI : Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti

: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti CENTRALI: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

Gli highlights dell'ultima sfida delle azzurre