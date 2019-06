Inaugurato il nuovo Pala Lido di Milano: ospiterà le gare dell'Italia maschile in Nations League

È stato ufficialmente inaugurato il Pala Lido di Milano, storico impianto del capoluogo meneghino aperto per la prima volta nel 1961 e rinato dopo un lungo restauro. La neonata Allianz Cloud (questo il nome ufficiale del palazzetto per ragioni di sponsor) ha ospitato in passato alcuni grandi eventi sportivi e celeberrimi concerti rock: nel prossimo weekend andrà in scena la quarta tappa della Nations League di volley maschile con l’Italia che affronterà Serbia, Argentina e Polonia in un fine settimana davvero da urlo.

L’Allianz Cloud si distingue per la sua struttura moderna, per un design a forma ellittica, per il tetto coperto integrato con pannelli fotovoltaici, l’illuminazione è a led. Sabato 15 giugno la prima apertura al pubblico con delle visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 17.00: il primo evento è in programma venerdì 21 giugno in occasione della prima giornata della tappa di Nations League.

Il calendario

venerdì 21 Giugno, ore 20: Italia-Serbia

sabato 22 Giugno, ore 20: Italia-Argentina

domenica 23 Giugno, ore 20: Italia-Polonia