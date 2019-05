Discovery si aggiudica una grande esclusiva: la Volleyball Nations League la competizione di livello mondiale inaugurata lo scorso anno di cui FIVB – Federazione Internazionale di Pallavolo - detiene tutti i diritti, con 16 squadre pronte a sfidarsi in 5 round verso le Finals, che si giocheranno in USA dal 10 al 14 luglio (torneo maschile) e a Nanjing, Cina, dal 3 al 7 luglio (torneo femminile).

Il gruppo Discovery garantirà la copertura di tutte le partite della Nazionale italiana, maschile e femminile, sfruttando la forza del suo portoflio in chiaro e pay: sul canale Nove, sui canali Eurosport e su Eurosport Player.

Il primo appuntamento è già alle porte e vedrà la squadra nazionale maschile sfidare in tre giorni Iran, Germania e Cina. I tre incontri saranno trasmessi in diretta su NOVE con questo calendario:

ITALIA - IRAN, venerdì 31 maggio, live canale NOVE dalle ore 10

ITALIA - GERMANIA, sabato 1 giugno, live canale NOVE dalle ore 10

ITALIA - CINA, domenica 2 giugno, live canale NOVE dalle ore 14

Video - Zaytsev, i tre mitici ace contro gli USA a Rio 2016: rimonta pazzesca verso la finale! 01:56

A metà settimana, poi, sarà la volta della nazionale femminile che da Hong Kong dovrà vedersela con le nazionali di Olanda, Giappone e Cina. I tre incontri saranno trasmessi live su Eurosport 2 e in differita su NOVE con questo calendario:

ITALIA - OLANDA, martedì 4 giugno, live Eurosport 2 dalle ore 11.30 e in differita su NOVE dalle 23.30

ITALIA - GIAPPONE, mercoledi 5 giugno, live Eurosport 2 dalle ore 11e30 e in differtia su NOVE dalle 23.30

ITALIA - CINA, mercoledì 6 giugno, in differita su NOVE dalle ore 23.30

Video - Francesca Piccinini, la regina eterna del volley italiano: a 40 anni è arrivata la settima Champions 01:08

Il torneo sarà commentato dal Team formato da Fabrizio Monari e Gianmario Bonzi con le spalle tecniche di Paolo Cozzi (argento olimpico ad Atene 2004 e doppio oro europeo 2003 e 2005) e Rachele Sangiuliano (oro mondiale 2002).

Il calendario della Volleyball Nations League prevede gli incontri della squadra maschile nei fine settimana, dal venerdì alla domenica, e quelli della nazionale femminile durate la settimana, dal martedi al giovedì.

Tra le tappe più interessanti rientra sicuramente quella della nazionale maschile a Milano, dal 21 al 23 giugno, in cui sarà riaperto al pubblico il glorioso Palalido e quella della nazionale femminile a Perugia, dall’11 al 13 giugno.

Le fasi finali saranno trasmesse live su Eurosport 2: dal 3 al 7 luglio in China per il torneo femminile e dal 10 al 14 luglio negli Stati Uniti per il torneo maschile.