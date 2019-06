Volley Nations League: Italia-Portogallo maschile in diretta tv e Live-Streaming

ITALIA-PORTOGALLO verrà trasmessa in diretta tv Sabato 8 giugno in chiaro su NOVE e anche Eurosport 2 (Canale 211 di Sky) a partire dalle ore 13:00. Il match sarà disponibile anche in live-streaming su Dplay ed Eurosport Player.

Italia-Portogallo è la seconda partita della settimana per gli Azzurri di Blengini, che nel primo match disputato in Russia hanno battuto gli Stati Uniti per 3-1 e complessivamente in Nations League possono contare su uno score di 3 vittorie e 1 sconfitta, che vale il 4° posto parziale in classifica nella fase preliminare. Per garantirsi l'accesso alla fase finale in programma a Chicago a metà luglio l'Italia ha bisogno di rimanere tra le prime 5 della graduatoria.

Video - L'Italia la chiude con Antonov e Cavuto: i due punti che hanno regalato la vittoria sugli USA 00:40

Le prossime partite dell'Italia

I convocati di Blengini per le sfide di USA, Portogallo e Russia

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli, Simone Giannelli

Opposti: Gabriele Nelli, Giulio Pinali

Schiacciatori: Daniele Lavia, Giacomo Raffaelli, Oreste Cavuto, Oleg Antonov

Liberi: Fabio Balaso, Nicola Pesaresi

Gli highlights dell'ultima partita dell'Italia