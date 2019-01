Novara e Cognegliano non sbagliano: battute Cuneo e Monza, staccato il pass per le Final Four

Novara e Conegliano si qualificano per le Final Four di Coppa Italia 2019, confermando il pronostico della vigilia. Dopo aver vinto gli incontri d’andata in trasferta per 3-0, entrambe sono riuscire a superare il ritorno con il risultato di 3-1. La pratica qualificazione è stata chiusa già dopo il primo set: le Pantere sfideranno Scandicci in semifinale, le piemontesi se la dovranno vedere con la vincente di Busto Arsizio-Casalmaggiore (in programma lunedì 21 gennaio, si riparte dal 3-1 per le Farfalle).

Novara non ha dovuto strafare contro Cuneo, le ragazze di Massimo Barbolini hanno conquistato abbastanza agevolmente i primi due parziali e poi hanno tirato un po’ il fiato. Top scorer la solita Paola Egonu (13 punti), doppia cifra anche per le altre attaccanti Celeste Plak (11) e Erblira Bici (10), e 9 marcature per la centrale Cristina Chirichella. A Cuneo non è bastata la vulcanica Lise Van Hecke, autrice di 23 punti.

Conegliano si distrae contro Monza dopo aver vinto il primo set utile per la qualificazione, ma poi le Campionesse d’Italia riprendono la marcia e chiudono agevolmente contro le brianzole. Show di una ritrovata Karsta Lowe (19 punti), bene la schiacciatrice Kimberly Hill (12) e la centrale Raphaela Folie (12), doppia cifra anche per il martello Valentina Tirozzi (10), a riposo invece Miriam Sylla. Monza, spinta da Orthmann (15) e Ortolani (10), non ha potuto davvero nulla contro una squadra tecnicamente superiore.

Tutti i risultati

Igor Gorgonzola Novara-Bosca San Bernardo Cuneo 3-1 (25-23; 25-16; 13-25; 25-23)

Imoco Volley Conegliano-Saugella Team Monza 3-1 (25-21; 24-26; 25-22; 25-15)

Savino Del Bene Scandicci-Il Bisonte Firenze 2-3 (25-22; 25-20; 20-25; 20-25; 18-20)

Unet E-Work Busto Arsizio-Epiù Pomì Casalmaggiore lunedì 21 gennaio, ore 20.30