Novara perde a Brescia: Conegliano e Scandicci a -2 dalla capolista

Tre squadre raccolte in appena due punti in testa alla classifica: la Serie A1 di volley femminile si sta rivelando estremamente combattuta, equilibrata e incerta.

Novara ko a Brescia

La capolista Novara, infatti, ha perso al tie-break sul campo di Brescia. Le piemontesi, grandi favorite della vigilia per la conquista dello Scudetto, incappano in un nuovo stop in trasferta nel parziale decisivo come era già successo poche settimane fa a Cuneo. Le ragazze di coach Barbolini, sotto 0-2, riescono parzialmente a rimontare, ma poi non completano l’opera contro le indemoniate bresciane che ottengono un successo fondamentale in ottica playoff. Paola Egonu non ha giganteggiato (18 punti), Anna Nicoletti (21) e Judith Pietersen (16) si regalano una giornata di festa.

Conegliano si porta a -2

Novara ha ora solo due punti di vantaggio su Scandicci e su Conegliano che si è imposta sul campo di Casalmaggiore con un netto 3-0. Le Campionesse d’Italia, trascinate da Samanta Fabris (17 punti) e Kimberly Hill (13), hanno soppiantato le ragazze in rosa a cui non sono bastate Kenia Carcaces (16) e Polina Rahimova (15).

Busto Arsizio ko contro Bergamo, rimonta Monza

Pesante 3-1 casalingo contro Bergamo per Busto. I 22 punti di Malwina Smarzek e i 17 di Megan Courtney hanno soppiantato Alessia Gennari e compagne, inutili i 17 punti di Vittoria Piani e i 19 di Flo Meijners. Con questi risultati Monza ha la possibilità di risalire fino al 4° posto in classifica: le brianzole hanno infilato la quinta vittoria consecutiva avendo la meglio sul Club Italia (16 punti di Serena Ortolani e 14 di Hanna Orthmann, dall’altra parte della rete da annotare i 12 centri di Nwakalor e gli 11 di Omoruyi). Completa il quadro la vittoria di Firenze a Chieri: le toscane, trascinate da Louisa Lippmann (20) e Nika Daalderop (18), rimangono in piena lotta per i playoff mentre le padrone di casa, nonostante le 34 marcature di De La Caridad, sembrano ormai sempre più destinate alla retrocessione.

Tutti i risultati:

Banca Valsabbina Millenium Brescia-Igor Gorgonzola Novara 3-2 (25-20; 25-19; 20-25; 18-25; 15-13)

Club Italia Crai-Saugella Team Monza 0-3 (23-25; 22-25; 19-25)

Unet E-Work Busto Arsizio-Zanetti Bergamo 1-3 (27-29; 23-25; 25-18; 23-25)

Pomì Casalmaggiore-Imoco Volley Conegliano 0-3 (23-25; 21-25; 20-25)

Reale Mutua Fenera Chieri-Il Bisonte Firenze 1-3 (25-23; 29-31; 25-27; 20-25)

Savino Del Bene Scandicci-Lardini Filottrano 3-0 (25-21; 25-15; 25-14)

Riposa: Bosca San Bernardo Cuneo