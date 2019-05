Novara si prende la rivincita su Conegliano: Igor campione d'Europa con Egonu e Piccinini

L’AGIL Novara conquista la sua prima Champions League nella propria storia, sconfiggendo Conegliano per 3-1 (25-18; 25-17; 14-25; 25-22) nella finale della Max Schmeling Halle di Berlino, proprio dove la nostra Nazionale vinse il Mondiale nel 2002. Le ragazze di Massimo Barbolini superano le Pantere nel tesissimo derby e riportano la Coppa in Italia a tre anni di distanza dall’impresa compiuta da Casalmaggiore. Dopo aver perso, nettamente, la finale Scudetto contro Conegliano (la serie si era chiusa sul 3-0 in favore delle venete), Novara si è rimboccata le maniche e ha trovato la sua rinvincita. È il trionfo dell’opposto Paola Egonu, fuoriclasse assoluta capace di mettere a segno 27 punti (3 aces, 2 muri), ma sono state determinanti anche le schiacciatrici Michelle Bartsch (21) e Francesca Piccinini (3 punti, ma 56% in ricezione, con la classe ‘79 che conquista la sua 7a Champions League della carriera, 19 stagioni dopo il primo sigillo con Bergamo. Promosse anche le centrali Cristina Chirichella (7, 3 muri) e Stefana Veljkovic (5), in cabina di regia Lauren Carlini mentre Stefania Sansonna ha giocato come libero. Conegliano non è riuscita ad avere la migliore Samanta Fabris, opposto sostituita dopo due set da Karsta Lowe (16 punti), prova sottotono poi del martello Miriam Sylla (4) affiancata di banda da Kimberly Hill (11), al centro Anna Danesi (12, 6 muri) e Robin de Kruijf (11, 5 muri). Delusione anche per la palleggiatrice Joanna Wolosz e per il libero Monica De Gennaro.

Cronaca

Partenza a razzo di Novara nel primo set: due muri consecutivi di Veljkovic, due attacchi vincenti di Bartsch e pallonetto di Egonu per il 6-0. Le piemontesi allungano sul 9-1 con tanto di stampatona di Egonu. Wolosz inizia a insistere su de Kruijf che alza il proprio livello di gioco (7-11), poi ci pensa Egonu con tre missili in successione accompagnati dal tocco magico di Piccinini (18-10). Le ragazze di Barbolini controllano nel finale, la chiude Bartsch con un mani-fuori. Novara firma il primo break in avvio di secondo set: 5-3 con la fiondata di Bartsch e la sassata di Egonu. L’opposto chiude un’azione lunghissima, poi firma un vincente di lusso a cui fanno seguito un primo tempo di Chirichella e un’invasione di Wolosz (11-7). Novara riesce a controllare la situazione grazie alla solita Egonu e alla granitica Veljkovic sottorete (15-10), Lowe entra al posto di Fabris per rianimare Conegliano e ci riesce (16-13). Le piemontesi però non si scompongono: muro di Chirichella, due sassate di Egonu e 22-16 prima di chiudere i conti con un ace.

Conegliano reagisce in avvio di primo set, dal 6-5 crea un break importante con de Kruijf e Danesi a suon di muri che vale il 16-8. Finale in totale controllo e si va al quarto set dove Novara si porta sul 5-2 grazie a Piccinini ed Egonu. Carlini stampa Hill (9-4), ma il martello statunitense e Lowe non mollano (9-8), si procede punto a punto: 16-14 per Novara con la seconda di Wolosz e il muro di Danesi, Piccinini stampa Hill e si torna in parità (16-16). Si gioca sul filo del cambiopalla, poi arriva la svolta con due punti consecutivi di Bartsch (23-21), Hill sbaglia la parallela ed Egonu trova il pallonetto dell’apoteosi.