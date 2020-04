Olimpiadi 2020 rinviate: il punto della situazione

È stata una decisione sofferta ma inevitabile quella di rinviare i Giochi Olimpici in programma a Tokyo quest’anno: la crisi sanitaria mondiale causata dal Coronavirus non poteva che portare a questa decisione. È la prima volta che accade nei 124 anni in cui si organizzano le Olimpiadi moderne: in altre tre occasioni (1916, 1940 e 1944) vennero annullate a causa delle due Guerre mondiali.

Entrando nello specifico del settore volley, la Federazione Internazionale di Pallavolo (FIVB) ha comunicato che le nazioni già qualificate mantengono tale status: sia la nostra nazionale maschile che quella femminile saranno dunque presenti a Tokyo nel 2021, così come la nazionale femminile di sitting volley e il duo formato da Paolo Nicolai e Daniele Lupo per il beach volley.

“La salute, l’incolumità e la sicurezza delle persone viene prima di qualsiasi cosa” ha dichiarato l’allenatore della nazionale maschile Gianlorenzo Blengini su questa storica decisione.

Quello che resta da stabilire è come procedere all’assegnazione dei posti rimanenti, sia per la pallavolo che per il beach volley. Vista la situazione ancora precaria nella maggior parte del mondo, la FIVB ha deciso di rimandare qualunque decisione in merito.

Quello che è stato deciso invece è l’annullamento o il rinvio di numerose manifestazioni in giro per il mondo. Tra gli ultimi eventi annullati figura anche il torneo 5 stelle di beach volley che si doveva svolgere a Roma dal 9 al 14 giugno, con l’impegno ad organizzare un’altra manifestazione il prossimo anno.

Per quanto riguarda la pallavolo, si è deciso di posticipare la Volleyball Challenger Cup 2020, sia maschile che femminile. Erano entrambe in programma dal 24 al 28 giugno a Gondomar (Portogallo) e a Zara (Croazia). Le nuove date non sono ancora disponibili.