Parte il preolimpico di Bari: Italia a caccia di un posto a Tokyo con Serbia, Australia e Camerun

Tra venerdì 9 a domenica 11 agosto, il PalaFlorio di Bari ospiterà il torneo preolimpico che metterà in palio un posto per Tokyo 2020. L’Italia del CT Gianlorenzo Blengini sfiderà Serbia, Australia e Camerun. Lo scontro diretto con gli slavi, big-match di domenica sera, sarà molto probabilmente determinante per l’assegnazione del pass: la vincente di Italia-Serbia volerà direttamente in Giappone mentre la perdente sarà rimandata all’ultima chance di gennaio. Entrambe le squadre, però, saranno chiamate in precedenza a battere Camerun e Australia: due avversarie che non dovrebbero creare troppi grattacapi nei confronti delle due grandi favorite della vigilia.

L’ostacolo più duro: la Serbia

I ragazzi di Nikola Grbic si distinguono per un gioco molto offensivo e per un’impressionante aggressività sotto rete, a tratti possono soffrire in difesa ma non è un fondamentale debole come non lo è il servizio, dove spesso possono fare male. L’uomo simbolo è indubbiamente l’opposto Aleksandar Atanasijevic, fuoriclasse di riferimento a Perugia e che cercherà di trascinare la sua squadra a suon di bordate: il Bata è pronto per un duello pirotecnico con Ivan Zaytsev, suo ex compagno di club quando lo Zar vestiva la casacca dei Block Devils. L’assenza del centrale Marko Podrascanin si farà sentire, l’uomo di Perugia non è riuscito a recuperare dall’operazione e dunque è stato costretto a dare forfait: si dovrà puntare su Srecko Lisinac (spettacolare a Trento) e verosimilmente su Petar Krasmanovic, probabilmente l’unica variazione nel sestetto titolare rispetto a quanto visto l’anno scorso ai Mondiali.

La Serbia può contare su due schiacciatori di lusso come Uros Kovacevic (micidiale a Trento) e Nemanja Petric, che da ottobre tornerà a Modena dopo l’avventura al Belgorod. La regia è nelle mani di Nikola Jovovic, già visto in passato a Monza: non è un fenomeno ma si intende alla perfezione con i suoi attaccanti e attenzione anche al libero Nikola Pekovic, poco appariscente ma estremamente solido.

Aleksandar Atanasijevic in azione contro il muro azzurro durante le Final Six dei Mondiali 2018.Getty Images

Le sfidanti outsider: Australia e Camerun

L’Australia è reduce dal 13° posto in Nations League e dal 14° ai Mondiali, e non si è qualificata alle Olimpiadi di Rio 2016; il suo gioco è molto statico e poco variegato, sono interessanti l’opposto Alexander Lincoln, gli schiacciatori Max Staples e Luke Smith, il palleggiatore Harrison Peacock: nessun fenomeno ma un buon collettivo che cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Il Camerun, mai presente ai Giochi, non è inserito in Nations League e ha perso al tie-break la recente finale dei Campionati Continentali contro la Tunisia di coach Antonio Giacobbe. Il giocatore simbolo è l’opposto Yvan Kody già visto a Piacenza, attenzione all’interessante martello Nathan Wounembaina che si è distinto tra le fila del Tours.

Calendario, orari e programmazione del preolimpico di Bari

VENERDÌ 9 AGOSTO:

18.00 Australia-Serbia

21.15 Italia-Camerun

SABATO 10 AGOSTO:

18.00 Serbia-Camerun

21.15 Italia-Australia

DOMENICA 11 AGOSTO:

18.00 Australia-Camerun

21.15 Italia-Serbia