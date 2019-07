Passo falso dell'Italia: azzurre sconfitte dalla Turchia in amichevole

Battuta d’arresto per l’Italia nel cammino di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che andrà in scena a Catania nel weekend del 2-4 agosto. Oggi le azzurre sono state sconfitte dalla Turchia per 3-1 (23-25; 25-20; 25-20; 25-18) ai 2500 spettatori del PalaRavizza di Alassio, la nostra Nazionale si era imposta al tie-break nella giornata di ieri contro la compagine anatolica ma oggi la musica è stata decisamente diversa e le ragazze di Giovanni Guidetti si sono fatte preferire risultando più precise, concrete e incisive nell’arco dell’intero incontro.

L’Italia è parsa meno fluida, troppo contratta e insicura ma soprattutto fallosa: il nostro sestetto ha infilato una serie di errori importanti, per larghi tratti dell’incontro è mancata quell’aggressività necessaria per imporsi a certi livelli ed è proprio su questo che bisogna lavorare in vista del preolimpico. Le ragazze del CT Davide Mazzanti torneranno in campo domani pomeriggio sempre nella località ligure per affrontare ancora una volta la Turchia, poi il rompete le righe per il weekend e lunedì la partenza alla volta di Catania per avvicinarsi al fine settimana più importante della stagione (sfide a Olanda, Belgio e Kenya: solo la vincitrice del raggruppamento siciliano staccherà il pass per i Giochi).

Questa sera il nostro sestetto ha vinto in volata in primo set ma poi ha faticato in particolar modo in battuta e ricezione, ha sofferto il ficcante servizio delle avversario e non è riuscito a risultare incisivo nel cambiopalla: le successive tre frazioni sono state ampiamente controllate dalle anatoliche che hanno semplicemente giocato meglio. Le criticità a muro e in difesa si sono ripercosse anche sulla regia di Ofelia Malinov (a partita in corso è stata sostituita da Alessia Orro) che non si è espressa ai suoi livelli, Paola Egonu (27 punti) ha come sempre tenuto a galla l’intera squadra ma anche le bordate dell’opposto non sono risultate sufficienti, sottotono le schiacciatrici Miriam Sylla (11), Lucia Bosetti (2) ed Elena Pietrini (1) che si sono alternate di banda, troppo fuori dal gioco anche le centrali Cristina Chirichella (2) e Anna Danesi (5). La Turchia ringrazia Karakurt (20) ed Erdem (16).

Italia – Turchia 1-3 (25-23, 20-25, 20-25, 18-25)

ITALIA: Sylla 11, Chirichella 2, Malinov 5, L. Bosetti 2, Danesi 5, Egonu 27. Libero: De Gennaro. Sorokaite 1, Fahr 4, Parrocchiale, Pietrini 1, Orro 1. N.e: Nwakalor, Folie. All. Mazzanti

TURCHIA: Ismailoglu 8, Zehra 13, Karakurt 20, Baladin 10, Erdem 16, Ozbay 2. Libero: Akoz. Ercan 2, Dilik, Yilmaz. N.e: Akman, Boz, Kalac, Sarioglu, Yildirim. All. Guidetti

Arbitri: Sobrero e Cavicchi.

Spettatori: 2500. Durata Set: 28′, 28′, 29′, 26.

Italia: 7 a, 8 bs, 8 m, 32 et.

Turchia: 7 a, 14 bs, 5 m, 29 et.