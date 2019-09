Un uomo di 53 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per stalking ai danni di Alessia Orro, giocatrice di pallavolo della 'Unet Yamamay' di Busto Arsizio (Varese) e della Nazionale.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti del commissariato, per mesi avrebbe perseguitato la ragazza anche sui social network. L’uomo sperava di instaurare una relazione con la palleggiatrice ed era giunto al punto di minacciarla e pedinarla: seduto sugli spalti seguiva tutti gli allenamenti della Unet Yamamay, club di serie A in cui milita la giocatrice, e aveva acquistato un abbonamento “vip” per seguire la squadra lombarda anche in trasferta.