Perugia a fatica contro Verona, Trento a -1: Modena vince anche senza Zaytsev

Perugia si conferma al comando della classifica, ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento dopo il successo su Sora nell’anticipo. I campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break.

Perugia batte Verona solo al tie-break

Dopo un drammatico finale di terzo set, i Block Devils si sono trovati sotto 21-23 nel quarto parziale, ma in quel momento hanno tirato fuori le unghie, si sono guadagnati la possibilità di giocare la frazione decisiva e con un micidiale turno in battuta di Podrascanin hanno portato a casa il successo. I ragazzi di Lorenzo Bernardi se la sono vista brutta di fronte al proprio pubblico, ma la grande classe degli uomini di punta ha fatto la differenza ancora una volta: incredibile il fenomeno Wilfredo Leon (27 punti, 5 aces), determinante l’opposto Aleksandar Atanasijevic (22, 3 muri), buon Filippo Lanza (16), prezioso il già citato centrale Podrascanin (9). La Calzedonia, spinta da Kaziyski (19) e Boyer (17), ha sognato il colpaccio, ma è mancato qualcosa nel momento clou dell’incontro.

Civitanova supera facile Ravenna

Civitanova ha espugnato il Pala De André imponendosi abbastanza agevolmente su Ravenna che non è mai riuscita a tenere testa alla Lube, ormai definitivamente ritrovata dopo l’arrivo di coach Fefè De Giorgi. A trascinare i cucinieri sono stati ovviamente gli attaccanti di palla alta: 14 punti a testa per gli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, 13 per l’opposto Tsvetan Sokolov. I marchigiani, guidati in cabina di regia da Bruninho e con un buon Simon al centro (9), si confermano in terza posizione ad appena tre lunghezze di distacco da Perugia mentre i giallorossi, a cui non bastano le 13 marcature del solito Rychlicki, rimangono al limitare della zona playoff.

Modena vince anche senza Zaytsev

Modena ritrova il sorriso al PalaPanini sbrigando la pratica Castellana Grotte, fanalino di coda che non è mai riuscito a impensierire i Canarini. I ragazzi di Julio Velasco, che devono ancora trovare lo smalto giusto, scontano l’assenza di Ivan Zaytsev (lo Zar dovrebbe rientrare a metà gennaio, sta smaltendo la botta all’occhio destro), ma trovano un eccellente Giulio Pinali, giovane opposto da 17 punti ben spalleggiato dai martelli Bartosz Bednorz e Tine Urnaut (10 punti a testa).

Vincono anche Milano e Monza

Milano si conferma al quinto posto grazie al tiratissimo 3-1 ottenuto sul campo di Padova, i ragazzi di Andrea Giani sono riusciti a spuntarla nonostante la giornata no dell’opposto Nimir Abdel-Aziz (7) grazie al buon apporto degli schiacciatori Trevor Clevenot e Stephen Maar (16 punti a testa) e del capitano Matteo Piano (13) mentre ai veneti non sono bastati Yacine Loauti (17) e Maurice Torres (15). Monza batte invece Latina per 3-1, sugli scudi Dzavoronok (21) e Plotnytskyi (16) che contengono lo scatenato Swan Ngapeth (24): brianzoli al sesto posto, scavalcata Verona.

Tutti i risultati

Consar Ravenna-Cucine Lube Civitanova 0-3 (16-25; 18-25; 20-25)

Sir Safety Conad Perugia-Calzedonia Verona 3-2 (25-16; 21-25; 25-27; 26-24; 15-9)

Kioene Padova-Revivre Axopower Milano 1-3 (23-25; 23-25; 25-15; 19-25)

Vero Volley Monza-Top Volley Latina 3-1 (20-25; 25-22; 25-23; 25-21)

Azimut Leo Shoes Modena-BCC Castellana Grotte 3-0 (25-18; 25-18; 25-17)

Itas Trentino-Globo Banca Popolare Sora 3-0 (25-19; 25-11; 25-23)

Tonno Callipo Vibo Valentia-Emma Villas Siena 3-0 (25-22; 25-17; 26-24)