Perugia asfalta Modena e conquista la finale con Civitanova: Atanasijevic inarrestabile

Perugia vince con un netto 3-0 (25-19 25-22 26-24) la seconda semifinale di Coppa Italia di volley contro Modena. Il migliore in campo è stato uno straripante Aleksandar Atanasijevic che ha messo a referto ben 20 punti. Sugli scudi anche Wilfredo Leon autore di 16 punti. Ottima prestazione per quanto riguarda Modena per Ivan Zaytsev con i suoi 18 punti.

Inizio di set abbastanza equilibrato con Atanasijevic che buca le mani del muro rispondendo alla grande diagonale di Bednorz (4-4). Nessuna delle due squadre riesce a prendere il sopravvento in questa fase. Lanza (4) tira giù una bomba praticamente imprendibile, a seguire ci pensa il diagonale strettissimo di Zaytsev a riportare la situazione in parità (11-11). A questo punto Perugia trova il parziale di 9-3 che fissa il punteggio sul 22-16. Agli umbri non resta che gestire la situazione prima di chiudere sul 25-19.

Nel secondo set i ragazzi di Heynen impongono il proprio ritmo e il proprio gioco e volano velocemente sul 9-6. Nella fase centrale del parziale Modena guidata da uno scatenato Zaytsev prova a rientrare ma Atananasijevic ristabilisce le distanze (17-14). Torna a farsi vedere Leon (16) che tira giù una bomba da altezza siderale fissando il punteggio sul 20-17. I padroni di casa riescono a gestire bene il cambio palla prima di chiudere con l’ace di Plotnytskyi (25-22).

Nel terzo set gli emiliani partono bene e con l’ace Zaytsev salgono 4-3. Gli umbri non mollano e nel giro di poche azioni ritrovano la parità con Leon (9-9). Modena trova un parziale importante nella fase centrale chiusa dalla pipe vincente di Bednorz (12) (16-13). Gli ospiti riescono in un primo momento a tenere lontani i ragazzi di Heynen, trovando con Bednorz il 22-20. Il cuore e la grinta, oltre che le qualità dei padroni di casa vengono a galla, con il muro di Lanza su Zaytsev che ristabilisce la parità (22-22). Nel rush finale è proprio Perugia a trovare il break vincente con il grande ace di Lanza (26-24).