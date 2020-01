Piccinini pronta a tornare in campo! Trattativa avanzata con Busto Arsizio, con il sogno Tokyo

Francesca Piccinini sarebbe pronta per tornare in campo! La Divina della pallavolo italiana sarebbe in trattativa con Busto Arsizio e già nel weekend potrebbe essere a disposizione di coach Stefano Lavarini per la sfida contro Chieri. Come riporta il quotidiano La Prealpina, la schiacciatrice potrebbe tornare in gioco dopo che a settembre aveva annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica: negli ultimi due mesi la 41enne era tornata ad allenarsi a Milano col Club Italia (Serie A2) e sarebbe già nelle condizioni per poter tornare a giocare in Serie A1 con la sua storica maglia numero 12, casacca libera nella rosa delle Farfalle che attualmente occupano il secondo posto in classifica generale a sei punti di distacco dalla capolista Conegliano. Il Presidente Giuseppe Pirola ha smentito la trattativa che però sarebbe già in fase molto avanzata e ormai in dirittura d’arrivo.

L’attaccante non ha negato che sogna di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per inseguire l’unico alloro che le manca in un palmares stratosferico in cui spiccano il Mondiale 2002 e ben sei Champions League (l’ultima alzata lo scorso maggio con Novara a Berlino). La trasferta piemontese potrebbe dunque essere l’occaione giusta per rivedere la Picci in campo anche se questo arrivo non sembra aver accolto il favore delle spogliatoio bustocco, Alessia Gennari e compagne dovrebbero fare i conti con una personalità di spicco e con una compagna di peso per strappare una maglia da titolare. Ne sapremo di più nei prossimi giorni, va tenuto presente che coach Lavarini è appena rientrato dall’Asia dopo che domenica ha conquistato il pass per i Giochi alla guida della Corea del Sud e dunque deve essere informato di tutti i dettagli.

