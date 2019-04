Plak ed Egonu firmano la rimonta di Novara: Igor avanti 2-1 nella serie con Scandicci

Un’altra rimonta della Igor Gorgonzola che non finisce mai: un’altra partita vietata ai deboli di cuore per Novara, che batte 3-2 la Savino del Bene Scandicci e si porta sul 2-1 nella serie di semifinale. Una vittoria targata come sempre Egonu, ma firmata anche dalle bande Plak e Bartsch e da Nizetich che entra nel momento decisivo e piazza i due ace dello strappo a favore della squadra di Barbolini nel tiebreak. E dire che Scandicci, guidata da una Haak strepitosa, era partita benissimo e aveva rintuzzato nel terzo set, accarezzando il sogno di vincere in trasferta e spostare dalla sua parte l’ago della bilancia della serie.

Cronaca

Barbolini in partenza schiera Piccinini e Bartsch in banda e Parisi risponde con la squadra titolare ma in campo scende una sola formazione, la Savino del Bene, che domina in lungo e in largo e lascia giusto le briciole alle rivali volando sul 20-6. Novara cambia tutto, con Nizetich e Plak in campo, trova anche un break di 5-0 che in parte la rimette in partita, ma si deve arrendere alle toscane con il punteggio eloquente di 25-14. I segnali lanciati dall’Igor Gorgonzola nel set precedente hanno un seguito nel parziale successivo: Scandicci prova ad imbastire una fuga con Bosetti (7-4), ma la squadra di casa si appoggia su Egonu e cresce a muro (7-7). Veljkovic suona la carica, ma non basta a scoraggiare le toscane che invece fanno leva su una Haak e mantengono un piccolo vantaggio fino al 22-20. A quel punto sale in cattedra Egonu con un attacco e due muri vincenti, poi ci pensa Plak a completare la rimonta con un muro (il terzo consecutivo delle piemontesi) e un contrattacco in diagonale da posto 4: 25-22 e parità (1-1).

Scandicci riparte come se nulla fosse accaduto, mentre Novara, con Camera in cabina di regia al posto di un’imprecisa Carlini, va subito in difficoltà e le toscane scattano avanti 10-5. Scandicci mantiene il vantaggio fino al 19-13, poi, come da copione, la Igor Gorgonzola serra le file, si appoggia sulle bande Bartsch (4 punti consecutivi) e Plak e si riporta sotto fino al 20-19. Scandicci, però, stavolta non si fa riprendere, mantiene il cambio palla grazie ad Haak e Stevanovic e a chiudere il set è Bosetti, sempre preziosa, con il punteggio di 25-23. In avvio di quarto set si riaccende la lampadina in casa Novara. Egonu è la costante e le due bande Plak e Bartsch suonano la carica assieme a Veljkovic, sempre efficace quando viene chiamata in causa. Tutta la Igor Gorgonzola cresce e mette alle corde una Scandicci incapace di tenere i ritmi del set precedente: 10-5. Per Novara è tutto semplice nella parte centrale (20-13) e nel finale del set (24-14). Scandicci annulla quattro set ball con Kosheleva al servizio, ma ci pensa Veljkovic con un gran primo tempo a regalare il 2-2 a Novara: 25-18.

Nel tie break le piemontesi scattano avanti sulle ali dell’entusiasmo (3-1), ma Haak le raggiunge sul 4-4 prima che entri in scena il fattore Nizetich: la schiacciatrice argentina piazza due ace consecutivi, portando le piemontesi avanti 8-4 al cambio campo. Scandicci non molla e torna sotto con il muro e con le rigiocate di una scatenata Haak fino al 12-11, ma le toscane si fermano lì: prima Egonu da seconda linea riporta Novara a +2 e poi arrivano l’ace di Plak e il muro di Chirichella, che chiude bene una partita tutt’altro che indimenticabile e regala il 2-1 alla squadra di casa: 15-11.