Play-off, semifinali: Novara batte 3-1 Scandicci in gara-2 e pareggia il conto

La Igor Gorgonzola ritrova titolari e vittoria e pareggia il conto nella serie con la Savino del Bene Scandicci. Le piemontesi si impongono 3-1 in gara-2, al termine di un match in cui sono state superiori in tutti i fondamentali e non solo grazie ad una Egonu comunque molto efficace (19 punti) che non ha certo vinto da sola. Un successo di squadra che ribalta l’inerzia di una serie che si preannuncia comunque equilibrata perchè Scandicci ha perso ma non è crollata e anche oggi ha dimostrato di avere le armi per poter creare ancora problemi alla formazione di Barbolini.

In avvio Novara ritrova Sansonna, al rientro dopo il turno di stop imposto dall’infortunio, e Barbolini come da programma schiera tutte le titolari a differenza di giovedì sera. Novara, però, sonnecchia in partenza, i ritmi sono bassi, Egonu fatica ad entrare in partita e Scandicci ne approfitta per andare avanti 12-9 prima e soprattutto 19-15 poi ma non basta perchè Novara ormai è specializzata in rimonte in questa fase della stagione. Le piemontesi serrano le fila, smettono di sbagliare, si aggrappano a Egonu che inserisce la modalità “Wonder Woman” e prima riporta sotto la squadra di casa, operando il sorpasso e poi, assieme a Piccinini, sigla il primo set con il punteggio di 27-25.

In avvio di secondo set, sulle ali dell’entusiasmo, la Igor Gorgonzola impone la sua legge e vola prima sul 6-3 e poi sull’11-6. Scandicci non trova le forze per reagire e pensa soprattutto a limitare i danni e a non uscire completamente dalla partita anche perchè Novara trova con grande facilità il cambio palla. Entra Kosheleva in casa toscana ma non serve a cambiare l’inerzia del match: le piemontesi dominano e vincono 25-17 portandosi sul 2-0.

In avvio di terzo set Novara si concede un pizzico di relax quasi fisiologico e paga dazio pesantemente trovandosi in un baleno sotto 2-7. Scandicci prende coraggio, anche se le piemontesi danno l’impressione di poter rimontare da un momento all’altro. Haak e Adenizia salgono di livello e Scandicci mantiene un margine di sicurezza fino al 23-20, poi la solita Egonu riporta le novaresi a -2 ma non basta perchè prima Adenizia e poi Haak regalano il 2-1 alle toscane: 25-23.

In avvio di quarto parziale parte forte Novara che mette da subito in difficoltà le toscane volando sull’11-8 e mantiene a distanza di sicurezza le avversarie che si avvicinano solo sul 19-17 ma nel finale l’Igor Gorgonzola si scatena e vince 25-19 pareggiando il conto nella serie: 1-1.