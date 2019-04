Playoff Scudetto: Modena è la prima semifinalista! Zaytsev e compagni battono Milano

Modena è la prima semifinalista dei playoff scudetto di volley maschile, i Canarini hanno vinto la gara-2 contro Milano per 3-1 (17-25; 25-20; 25-21; 25-20) e hanno così chiuso la serie dei quarti di finale sul 2-0. Gli emiliani hanno concesso appena un set nelle due partite, oggi hanno espugnato il PalaYamamay di Busto Arsizio e hanno spento i sogni di gloria degli uomini di Andrea Giani: doveva essere un confronto aperto ed equilibrato tra quarta e quinta della classifica di regular season e invece non c’è stata storia, i ragazzi di Julio Velasco si sono rivelati decisamente superiori e possono proseguire la propria rincorsa verso lo scudetto.

I gialloblù ora aspettano la vincente di Perugia-Monza (i Block Devils hanno vinto gara-1, domani le due squadre si affronteranno alla Candy Arena) mentre la Revivre termina la stagione con qualche rammarico e spera quantomeno di poter giocare in Europa il prossimo anno. I meneghini sono partiti a razzo nel primo set e hanno letteralmente annichilito gli ospiti ma la foga di Milano è durante appena trenta minuti, poi Modena è salita in cattedra e ha dominato gli altri tre parziali meritandosi il passaggio del turno. Gran prova in cabina di regia da parte di Micah Christenson che è riuscito ad azionare al meglio i suoi attaccanti: l’opposto Ivan Zaytsev (19 punti, 3 aces), gli schiacciatori Tine Urnaut (15) e Bartosc Bednorz (12), prova importante anche del centrale Daniele Mazzone (9). A Milano non è bastato Nimir Abdel-Aziz (18 punti), i 3 muri di Jan Kozamernik e le 13 marcature di Trevor Clevenot non hanno permesso alla Revivre di guadagnarsi la bella.