Positivo al Coronavirus Ngapeth: "Ho passato 3 giorni difficili: state tutti a casa"

Con un post sui social Earvin Ngapeth ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Il pallavolista transalpino ha affermato di aver trascorso giorni difficili, ma che ora il peggio è passato. Il francese ha poi invitato tutti a restare a casa per evitare la diffusione del virus. Questo il breve messaggio affidato ad Instagram di Earvin Ngapeth, ex schiacciatore di Modena attualmente in forza allo Zenit-Kazan:

" Sono risultato positivo al Covid-19 una settimana fa. La parte più difficile è alle mie spalle, ho trascorso 3 giorni complicati ma ora è finita, lascerò l’ospedale tra una settimana. State tutti a casa, non succede solo agli altri "