Preolimpico 2019: le convocate dell’Italia di Mazzanti ai raggi x, Egonu la stella

L’Italia si sta preparando per l’appuntamento più importante della stagione, il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale femminile scenderà in campo a Catania nel weekend del 2-4 agosto per affrontare nell’ordine Kenya, Belgio e Paesi Bassi. Un girone impegnativo per le azzurre, obbligate a vincere per staccare immediatamente il pass per i Giochi senza dover rimandare tutto all’ostico torneo europeo in programma a gennaio 2020. Le ragazze del ct Davide Mazzanti sono reduci da una deludente Final Six della Nations League e da due amichevoli vinte contro la Turchia al tie-break: ora bisogna rimboccarsi le maniche e andare a caccia del successo più importante dell’anno.

Le convocate di Mazzanti

Palleggiatrici: Ofelia Malinov, Alessia Orro

Opposti: Paola Egonu, Indre Sorokaite

Schiacciatrici: Lucia Bosetti, Miriam Sylla, Elena Pietrini, Sylvia Nwakalor

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie

Liberi: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale

L’Italia punta tutto su Egonu, la Pietrini è la giovane promessa

Paola Egonu sarà come sempre il faro del gruppo, l’opposto dovrà trascinare le compagne in un fine settimana da brividi. La stella è chiamata a scatenarsi a suon di punti mettendo in mostra tutta la sua proverbiale potenza, la fresca giocatrice di Conegliano dovrà limitare il numero di errori ed essere continua perché contro i Paesi Bassi non saranno ammessi sbagli considerando la loro qualità difensiva. La 20enne sarà schierata in diagonale con Ofelia Malinov, palleggiatrice molto attenta al gioco di palla alta e capace di variare molto in fase offensiva mentre chiama poco in causa le centrali: la regista avrà un compito importante, dovrà brillare per lucidità nei momenti più concitati delle varie sfide e dovrà tirare fuori il meglio di sé in una stagione per il momento al di sotto del suo potenziale. Mazzanti ha poi a disposizione diverse opzioni di banda, il terzetto di schiacciatrici è di assoluto spessore tecnico e potrebbe consentirgli di variare lo schema tattico in caso di necessità. Lucia Bosetti è la veterana e si è sempre distinta per la sua qualità in fase difensiva oltre che per la sua capacità di giocare contro il muro piazzato delle avversarie, Miriam Sylla è una bocca da fuoco di lusso e si è sempre fatta apprezzare per il suo carisma, ma il martello di Conegliano dovrà obbligatoriamente alzare il proprio tasso tecnico rispetto a quanto visto nelle prime uscite stagionali in azzurro. Elena Pietrini è la giovane freschezza che ha già fatto vedere il suo talento e che potrebbe sorprendere le avversarie con la sua capacità di attaccare da ogni zona del campo.

Si punta anche sulla Sorokaite: sicurezza Chirichella-Danesi

Attenzione poi alla carta Indre Sorokaite che andrà tenuta in seria considerazione se le cose non dovessero andare nel verso giusto. La ragazza di origini lituane può essere impiegata come opposto e come schiacciatrice, in Nations League si è fatta apprezzare in diverse circostanze e chissà che non possa dire la sua anche in questa occasione grazie alla sua imprevedibilità e all’ottimo rendimento offensivo. Al centro ci si affiderà alle titolarissime Cristina Chirichella e Anna Danesi, una coppia che assicura muri e ottima copertura. Il capitano dovrà infondere sicurezza e grinta alle compagne, può fare anche molto male al servizio proprio come la compagna di reparto. Monica De Gennaro non ha invece bisogno di presentazioni, è uno dei migliori liberi al mondo e ancora una volta dovrà sorreggere l’Italia a suon di difese spettacolari. Da annotare il rientro della centrale Raphaela Folie dopo l’infortunio, potrebbe essere un’opzione proprio come Sarah Fahr. Alessia Orro l’alternativa a Malinov, Beatrice Parrocchiale il secondo libero, Sylvia Nwakalor la quarta schiacciatrice preferita a Caterina Bosetti proprio all’ultimo minuto.