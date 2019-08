Preolimpico al via, a Catania l'Italia si gioca il pass per Tokyo 2020

È il momento di fare sul serio. L'Italia del volley femminile è pronta per il Preolimpico di Catania, l'appuntamento cruciale della stagione: dal 2 al 4 agosto, la Nazionale di Davide Mazzanti affronterà Olanda, Belgio e Kenya per strappare il pass per Tokyo 2020. Vediamo come funziona il regolamento, chi sono le convocate azzurre e quali le avversarie da tenere d'occhio.

La formula

Le migliori 24 Nazionali del ranking FIVB sono state divise in sei gironi da quattro squadre, che si giocheranno in sei località diverse: Wroclaw (Polonia), Ningbo (Cina), Shreveport-Bossier City (Stati Uniti), Uberlandia (Brasile), Kaliningrad (Russia) e Catania. Ogni squadra sfiderà le altre tre con la formula del round robin e soltanto la prima classificata si assicurerà il biglietto per Tokyo, raggiungendo il Giappone che è già qualificato in quanto Paese ospitante. Le altre avranno comunque una seconda e ultima chance. A gennaio, infatti, si terranno dei tornei continentali divisi tra Nord America, Sud America, Europa, Africa e Asia, ognuno con una propria formula e un diverso numero di partecipanti. Le 5 vincitrici completeranno il quadro delle 12 Nazionali che si giocheranno le medaglie a cinque cerchi.

Le convocate

La leader del gruppo di Mazzanti sarà naturalmente Paola Egonu. L'allenatore azzurro chiederà all'opposto di Conegliano la consueta mole di punti e la concentrazione giusta per limitare al minimo gli errori. "Conosciamo bene le avversarie, dipende tutto da noi, Catania supportaci!" ha detto la ventenne di Cittadella. La regia sarà affidata a Ofelia Malinov, la palleggiatrice titolare. Nel ruolo di schiacciatrici ci saranno Lucia Bosetti, Indre Sorokaite (che può giocare anche da opposto), Elena Pietrini e naturalmente Miriam Sylla, che ha già parlato ai microfoni dell'importanza della sfida.

" Siamo pronte. Nelle ultime partite abbiamo fatto fatica, ma in queste tre partite saremo in grado di dare il massimo "

Al centro non si prescinderà da Cristina Chirichella e Anna Danesi, mentre Monica De Gennaro sarà il nostro libero. A completare un roster che offre alternative preziose ci saranno Raphaela Folie (al rientro), Sarah Fahr, Alessia Orro, Beatrice Parrocchiale e Sylvia Nwakalor.

L'Italia del volley festeggia dopo un puntoEurosport

Le avversarie

Sulla carta dovrebbero essere Italia e Olanda a giocarsi il primo posto nel girone, nella sfida che chiude il Pool F. Non sarà facile avere la meglio sulla Nazionale oranje, autentica bestia nera per le azzurre nella storia recente. L'Olanda, infatti, ha rifilato all'Italia tre pesanti 3-0 tra le Olimpiadi di Rio e le ultime due edizioni degli Europei. Tra gioco veloce, forza fisica e solidità difensiva, l'Olanda spicca anche per alcune individualità: su tutte l’opposto Lonneke Sloetjes e le schiacciatrici Anne Buijs e Marte Grothues. Il Belgio farà da terzo incomodo e non può essere sottovalutato. La squadra di Gert Vande Broek dovrà fare a meno del temibile opposto Lise Van Ecke e questa per l'Italia è una buona notizia. Ma la squadra belga avrà comunque due ottime bocche da fuoco in Britt Herbots e Kaja Grobelna. Il Kenya è la squadra più debole e si affiderà al suo capitano Mercy Moim: sarà lei la giocatrice da tenere d'occhio nella sfida inaugurale delle azzurre. L'Italia si è qualificata alle ultime cinque edizioni dei Giochi Olimpici.

Il calendario

Venerdì 2 agosto

18.00 Olanda-Belgio

21.15 Italia-Kenya

Sabato 3 agosto

18.00 Olanda-Kenya

21.15 Italia-Belgio

Domenica 4 agosto

18.00 Belgio-Kenya

21.15 Italia-Olanda

Tutti i gironi

Pool A: Serbia, Polonia, Thailandia, Porto Rico

Pool B: Cina, Turchia, Germania, Repubblica Ceca

Pool C: Usa, Argentina, Bulgaria. Kazakhstan

Pool D: Brasile, Repubblica Dominicana, Azerbaijan, Camerun

Pool E: Russia, Messico, Corea del Sud, Canada

Pool F: Italia, Olanda, Belgio, Kenya