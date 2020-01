Preolimpico europeo di volley, Francia e Turchia volano a Tokyo

Dopo la Francia, l’altra nazione che festeggia in questo fine settimana di preolimpici è la Turchia, che grazie alle ragazze di Giovanni Guidetti sarà presente ai Giochi Olimpici di Tokyo in programma in estate.

È stato un torneo difficile per le turche, che tra Belgio e Polonia hanno dovuto sudare su ogni punto (e ogni salvataggio) per arrivare fino alla finale con la Germania. Rispetto alle precedenti partite, la finale contro le tedesche è risultata essere più facile da affrontare e le turche sono riuscite a vincere per tre set a zero.

Il primo set è andato alla Turchia per 25 a 17; simile il risultato del secondo (25-19) con le tedesche che non sono riuscite ad imporre il proprio gioco. Nel terzo e decisivo set, la Germania ha provato a reagire ma la Turchia ha chiuso i giochi per 25 a 22.

Tra le migliori in campo Erdem, con 14 punti, e Baladin, che di punti ne ha segnati 18.

Venerdì si era concluso il torneo maschile, con la Francia che ha battuto in finale la Germania (tra l’altro in casa visto che il torneo si è tenuto a Berlino), nonostante le prestigiose assenze in squadra. Mancavano infatti Clevenot, Rossard e Boyer, ma i compagni di squadra sono stati capaci di coprire le assenze e di portare a casa l’eccellente risultato della qualificazione.

Sia nel primo che nel secondo set la Francia ha vinto per 25 a 20, segno che la Germania ha provato a mettere in campo delle buone giocate, ma non abbastanza da riuscire a dominare gli avversari. Il terzo set è stato ancora più combattuto, con i tedeschi che sono arrivati a quota 23, per poi arrendersi ai transalpini.