Ravenna batte al tie-break Vibo Valentia, Vernon Evans trascinatore

Ravenna vince al tie-break (25-20 24-26 18-25 25-22 15-13) la sfida di SuperLega contro Vibo Valentia. Assoluto protagonista del match Sharone Vernon-Evans capace di mettere a segno ben 28 punti. Sugli scudi anche Francesco Recine e Daniele Lavia che hanno messo a referto rispettivamente 16 e 12 punti. Tra i calabresi super prestazione per Drame Neto Aboubacar con 25 punti.

Inizio di match molto equilibrato con DeFalco (12) che risponde con un gran diagonale alla bomba di Vernon-Evans (4-4). I padroni di casa sembrano essere leggermente superiori ma sprecano diverse occasioni in contrattacco (8-8). Vibo Valentia riesce a tenere il passo degli avversari e con Aboubacar trovano il 13-13. Nella fase centrale del parziale inizia un braccio di ferro molto intenso con un cambio palla abbastanza veloce (18-18). A questo punto le qualità dei ragazzi di Marco Bonitta vengono fuori e Daniele Lavia trova un attacco tra le mani del muro che fissa il punteggio sul 22-18. A Ravenna non resta che controllare chiudendo sul 25-20.

Nel secondo set i calabresi partono fortissimo con sei punti consecutivi (6-0). La reazione dei padroni di casa arriva immediata con i romagnoli che trovano il break di 7-1 con un grande attacco di DeFalco che vale il 9-9. La fase centrale del parziale viaggia sui binari dell’equilibrio con Ikechi (14) che risponde a Vernon-Evans (15-15). Ravenna trova l’allungo con Lavia e sale 20-17. Gli ospiti reagiscono con veemenza e ritrovano la parità con Aboubacar (23-23). Vibo Valentia è maggiormente determinata nello sprint finale e porta a casa il set ai vantaggi (26-24).

Anche il terzo parziale inizia come si era concluso il precedente cioè sui binari dell’equilibrio con Lavia che mette giù il punto del 4-4. Gli ospiti sembrano aver trovato i giusti meccanismi offensivi e rimangono in gara grazie al solito Aboubacar (10-10). A questo punto Vibo Valentia alza le percentuali in difesa e piazza un parziale di 11-2 che vale il 21-12. Ai calabresi non resta che controllare e chiudere sul 25-18.

Vernon-Evans prova a dare la scossa ad inizio quarto set con il diagonale del 3-1. Gli ospiti reagiscono e ribaltano la situazione passando avanti con DeFalco (7-5). Ravenna alza le percentuali in difesa e si rimette in carreggiata con Recine che mette giù il punto del 13-10. I padroni di casa continuano a martellare in attacco e tengono a distanza gli avversari sul 19-16. Nella fase finale del parziale Vibo Valentia prova a rifarsi sotto con Ikechi che mette a segno il 22-20. I ragazzi Bonitta chiudono sul 25-22 portando il match al tie-break.

Ravenna parte bene e allunga sul 5-3 con il gran punto di Vernon-Evans. Vibo Valentia non si arrende e riesce a ribaltare la situazione grazie al trascinatore Aboubacar (7-6). I padroni di casa grazie al diagonale di Lavia tornano in parità (9-9). Il tie-break continua caratterizzato dal grande equilibrio con Recine che mette giù il 13-13. I romagnoli riescono a piazzare il break vincente sul finale vincendo 15-13.

