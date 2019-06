Seconda vittoria per l'Italia di Blengini! 3-0 alla Cina e secondo successo alla Nations League

L’Italia supera la Cina per 3-0 (25-21; 25-13; 26-24) e conquista la seconda vittoria consecutiva alla Nations League, concludendo al meglio il fine settimana in terra asiatica dopo il successo sulla Germnia sempre per 3-0. I ragazzi del ct Chicco Blengini partivano con tutti i favori del pronostico e sono riusciti a confermarsi con grande disinvoltura, i tanti giovani in rosa continuano a fare esperienza internazionale e si lanciano con ottimismo verso la seconda tappa del prestigioso torneo. A Ufa, in Russia, altre due gare con le sfide a USA e Portogallo. L’opposto Gabriele Nelli ha chiuso da top scorer (18 punti, 2 aces), prestazione sontuosa del regista Simone Giannelli (8 punti personali con 4 aces), bene i centrali Simone Anzani (7) e Alberto Polo (8), hanno invece faticato gli schiacciatori Oleg Antonov (6) e Oreste Cavuto (5) che hanno attaccato col 30%, Fabio Balaso il libero. Dall’altra parte della rete 12 punti di Chuan Jiang e 10 di Qingyao Dai.

Cronaca

La Cina mette in difficoltà gli azzurri in avvio di primo set con Chuan, Nelli attacca fuori e poi Antonov commette due errori importanti che fanno volare i padroni di casa sul 9-5. Pronto riscatto con il vincente di Polo e due aces consecutivi di Giannelli per il pareggio a quota 9. Inizia una serrata lotta punto a punto, la Nazionale azzurra trova poi il break decisivo: 21-19 con l’errore al servizio di Chuan e l’ace di Nelli. Cavuto concretizza una palla sporca, Giannelli stampa un muro sontuoso e Antonov chiude con un gran diagonale.

Pipe di Cavuto, parallela di Nelli ed errore di Chuan per il 3-0 degli azzurri in partenza del secondo parziale. Antonov e Nelli spingono in attacco (8-3), poi Anzani firma l’allungo decisivo (11-4), Nelli trova un missile e un ace prima del muro di Anzani (15-5). I ragazzi di Blengini devono semplicemente amministrare la situazione e Nelli mette a segno il punto che vale il 2-0.

Azzurri sugli scudi anche in avvio della terza frazione col muro di Polo e due aces consecutivi di Giannelli (4-1). Nelli trova un muro di lusso, ma Chuan e Dai non mollano (7-5). L’Italia conserva il break di vantaggio (due primi tempi di Anzani valgono l’11-9, muro su Chen per il 13-10), il sestetto azzurro va al secondo time out tecnico sul +3 dopo il muro di Nelli. Gli azzurri però entrano in una fase di black out: Giannelli sbaglia la battuta, Cavuto viene murato, Chuan sfrutta una-free ball e trova poi il mani fuori, Zhang sigla il primo tempo del 20-17. Un errore di Du e un vincente di Russo ci riportano a contatto (21-22), c’è il pareggio a quota 23 sfruttando due errori degli avversari, Giannelli regala un match point che però Rao annulla. Nelli regala un’altra chance con il mani-fuori e un fallo di piede degli avversari chiude la contesa.