Conegliano si è laureata campionessa d’Inverno di volley femminile con un turno d’anticipo rispetto al termine del girone d’andata, le Pantere hanno rifilato un secco 3-0 a Firenze e si confermano al primo posto in classifica con tre punti di vantaggio su Busto Arsizio che ha sconfitto Filottrano col massimo scarto. Le ragazze di Daniele Santarelli si sono garantite il platonico titolo di metà stagione perché anche con una sconfitta a Santo Stefano e un concomitante successo delle lombarde non verranno scavalcate in virtù di un miglior quoziente set. Le Campionesse del Mondo si sono imposte senza particolari patemi, soltanto nel terzo parziale c’è stata battaglia ma le venete hanno dimostrato ancora una volta tutto il loro strapotere contro Firenze: a mettersi in luce sono state soprattutto Paola Egonu (17 punti) e Kimberly Hill (13), otto marcature per Indre Sorokaite che negli ultimi appuntamenti sta giocando al posto di Miriam Sylla mentre alle toscane non sono bastati i 15 sigilli di Nika Daalderop.

Video - Sylla e Egonu a confronto tra Conegliano, Tokyo 2020 e pregiudizi 02:28

Busto Arsizio non molla un colpo e di fronte al proprio pubblico del PalaYamamay regola una propositiva Filottrano che nelle prime due frazioni ha impensierito le Farfalle. A trascinare le padrone di casa sono state Alessia Gennari (16 punti) e Karsta Lowe (11) ben imbeccate da Alessia Orro, dall’altra parte della rete si è distinta la solita Giulia Angelina (17). Scandicci risale al quarto posto liquidando Brescia senza particolari criticità: Elena Pietrini (15), Samantha Bricio (13) e Lonneke Sloetjes (11) lanciano la Savino Del Bene che sta riprendendo quota dopo un avvio di stagione sottotonio mentre le lombarde rimangono in piena lotta per non retrocedere.

Monza infila la quarta vittoria nelle ultime cinque uscite espugnando il campo di Perugia con un’ottima prestazione di squadra: 16 punti a testa per Serena Ortolani e Flo Meijners, 13 per Anna Danesi (3 muri, 3 aces) e Hanna Orthmann. Le brianzole salgono al sesto posto a un solo punto di distacco da Casalmaggiore che ieri ha perso contro Novara, Chieri ha invece battuto Bergamo in uno scontro di metà classifica (Kaja Grobelna segna 23 punti e vince il duello con Malwina Smarzek ferma a 21). Cuneo ha espugnato il campo di Caserta in un fondamentale scontro diretto per la salvezza, le piemontesi spinte da una super Lise Van Hecke (26 punti) prendono una bella boccata d’ossigeno mentre le campane di Simon Liannes Castaneda (20) sono sempre più in difficoltà. Di seguito tutti i risultati dettagliati della 13^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile.

Risultati 13esima giornata

Savino Del Bene Scandicci vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (25-19; 25-21; 25-16)

Unet E-Work Busto Arsizio vs Lardini Filottrano 3-0 (27-25; 25-23; 25-20)

Il Bisonte Firenze vs Imoco Volley Conegliano 0-3 (21-25; 16-25; 23-25)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Zanetti Bergamo 3-1 (25-23; 18-25; 25-15; 25-20)

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Saugella Monza 0-3 (18-25; 22-25; 20-25)

Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta vs Bosca San Bernardo Cuneo 1-3 (17-25; 25-23; 25-17; 18-25)

Igor Gorgonzola Novara vs EPiù Pomì Casalmaggiore 3-0 (25-22; 25-22; 25-19), giocata ieri

Classifica

Conegliano 33, Busto Arsizio 30, Novara 23, Scandicci 22, Casalmaggiore 22, Monza 21, Firenze 18, Chieri 16, Bergamo 15, Filottrano 14, Cuneo 12, Brescia 11, Caserta 8, Perugia 7.