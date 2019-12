Conegliano ha perso la sua prima partita stagionale dopo aver vinto ben diciassette incontri consecutivi. Le fresche Campionesse del Mondo, reduci dal trionfo iridato ottenuto domenica pomeriggio contro l’Eczacibasi Istanbul, sono ritornate in Italia e si sono dovute inchinare al cospetto di Perugia nel recupero della nona giornata della Serie A1 2019-2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Italia non sono riuscite a espugnare il PalaBarton dove aver rimontato da 1-2 ed essere state avanti 10-8 nel tie-break.

Le ragazze di coach Daniele Santarelli restano comunque al comando della classifica ma ora hanno “solo” tre punti di vantaggio su Busto Arsizio a parità di incontri giocati. Le umbre rimangono sempre all’ultimo posto ma hanno ridotto le distanze nei confronti di Caserta e Cuneo rientrando nella lotta per non retrocedere grazie alle strepitose Fernanda Bidias e Rosamaria Montibeller (24 punti a testa), Conegliano ha dovuto fare a meno di tutte le stelle che hanno vinto il Mondiale (Egonu, Sylla, Hill, Wolosz, Folie, De Kruijf, De Gennaro) e non sono così bastate Chiaka Ogbogu (21 punti, 8 muri), Indre Sorokaite (16) e Jennifer Geerties (13) per fare la differenza.

Video - Sylla e Egonu a confronto tra Conegliano, Tokyo 2020 e pregiudizi 02:28

Anche Novara era reduce dal Mondiale per Club (concluso al quarto) e ha perso in casa contro Chieri per 3-1. Le piemontesi hanno faticato in tutti i fondamentali: Micha Hancock (15 punti), Elitsa Vasileva (13), Megan Courtney (13), Cristina Chirichella (12) non sono bastate per evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato alle Campionesse d’Europa che restano così in sesta posizione mentre Chieri strappa tre punti cruciali in ottica salvezza ringraziando soprattutto Anastasia Guerra (16) e Kaja Grobelna (14). Di seguito i risultati dettagliati delle partite di oggi (posticipi della nona giornata) e la classifica generale della Serie A1 2019-2020 di volley femminile.

RISULTATI POSTICIPI NONA GIORNATA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Novara-Chieri 1-3 (22-25; 25-19; 20-25; 23-25)

Perugia-Conegliano 3-2 (25-15; 23-25; 25-18; 17-25; 15-10)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 27, Busto Arsizio 24, Casalmaggiore 19, Monza 18, Firenze 18, Novara 17, Scandicci 16, Chieri 13, Bergamo 12, Brescia 11, Filottrano 11, Cuneo 9, Caserta 8, Perugia 7. Tutte le squadre hanno giocato dieci partite a testa.