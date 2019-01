Busto Arsizio batte Monza al tie-break nel posticipo

Busto Arsizio ha sconfitto Monza per 3-2 (23-25; 25-18; 25-19; 21-25; 15-10) nel posticipo della 15esima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le Farfalle hanno espugnato la Candy Arena e hanno conquistato l’attesissimo derby lombardo, ma rimangono al quinto posto in classifica a un punto di distacco dalle brianzole che conservano la quarta piazza alle spalle delle corazzate Novara, Scandicci e Conegliano. Le ragazze di coach Mencarelli riescono nell’impresa di interrompere la striscia positiva delle rosablù che avevano vinto gli ultimi cinque incontri e danno un segnale importante dopo un periodo difficile.

Il trionfo odierno in trasferta è arrivato anche grazie a una prova granitica a muro (14 muri-punto): le padrone di casa hanno vinto il primo set in volata, le biancorosse hanno dominato seconda e terza frazione ma sono state trascinate al tie-break dal Saugella che poi nel parziale decisivo si è fatto sorprendere dalla partenza a razzo delle ospiti (4-0), brave poi a controllare la situazione e a portare a casa i due punti. Prestazione da urlo dell’opposto Kaja Grobelna (20 punti) e della centrale Sara Bonifacio (6 muri, 16 punti), vanno in doppio cifra anche le schiacciatrici Flo Meijners e Alessia Gennari (11 punti a testa). A Monza non sono bastate le solite Serena Ortolani (23) ed Edina Begic (20) per conquistare la sesta vittoria consecutiva e avvicinarsi ulteriormente alle big.