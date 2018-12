Casalmaggiore sconfigge Busto Arsizio. Novara campione d'inverno

Casalmaggiore ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1 (25-19; 25-16; 13-25; 26-24) nel match che ha chiuso la 12^ giornata della Serie A1 2018-2019 di volley femminile. Le ragazze in rosa si sono imposte nell’attesissimo derby lombardo, rafforzando così il quinto posto in classifica e portandosi a solo una lunghezza dalle Farfalle e a due punti dall’accoppiata Scandicci-Conegliano che divide il secondo posto. Busto Arsizio ha fallito l’occasione per issarsi a due punti dalla capolista Novara che, grazie a questo risultato, festeggia aritmeticamente il titolo di campione d’inverno nonostante l’inatteso ko di oggi pomeriggio a Cuneo.

A fare la differenza i 7 muri e gli 8 aces di Casalmaggiore, spiccano i 18 punti a testa di Kenia Carcaces e Polina Rahimova, positive anche le 17 marcature di Caterina Bosetti (86% in ricezione, 52% in attacco). Dall’altra parte della rete non sono bastate Britt Herbots (21) e Kaja Grobelna (13). La partita non ha avuto storia nei primi due set, a quel punto Busto Arsizio ha cercato di rialzare la testa dominando il terzo parziale ma la voglia di vittoria delle padrone di casa era tantissima e hanno così chiuso i conti nel tiratissimo finale ai vantaggi della quarta frazione.