Conegliano allunga in vetta, Novara si salva con Pesaro

Conegliano continua il proprio assolo in testa alla classifica della Serie A1 2018 di volley femminile e aumenta il proprio vantaggio sulla più immediata inseguitrice: questa è la notizia principale al termine della 13^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Le Pantere non tentennano contro Firenze e si impongono in trasferta per 3-1 dopo aver perso il primo set. A fare la differenza sono state l’opposta Samanta Fabris (19 punti), i martelli Kimberly Hill (18) e Samantha Bricio (12), doppia cifra anche per il centrale Anna Danesi (10, 4 muri). Alle toscana non sono bastate una scatenata Daly Sanata (17) e Indre Sorokaite (13).

Novara riesce a spuntarla su Pesaro dopo quasi due ore e mezza di battaglia ma lascia per strada un punto importante: ora sono tre le lunghezze di ritardo dalla capolista. Le Campionesse d’Italia, prive di Paola Egonu, sono riuscite a fare la differenza con il martello Celeste Plak (27 punti, 3 muri) e l’opposto di riserva Anthi Vasilantonaki (20), alle marchigiane non sono bastate Freya Aelbrecht (23 punti, addirittura 10 muri) e Lise Van Heck (19) ma si confermano come la grande rivelazione del torneo. Clamoroso scivolone di Busto Arsizio! Le Farfalle hanno perso al tie-break sul campo del fanalino di coda Filottrano che così si rilancia in ottica salvezza. Trascinante da Lana Scuka (22 punti) e Berenika Tomsia (23, 6 aces), le marchigiane firmano l’impresa e lasciano a secco Valentina Diouf (28) e compagne. Le lombarde rimangono al quarto posto in classifica ma ora Modena e Monza si avvicinano.

Continua il momento strepitoso di Monza. Le brianzole si confermano al quinto posto in classifica demolendo Legnano nel sentitissimo derby lombardo. La stagione sta andando ben oltre le aspettative per il Saugella che è stato preso per mano da una rediviva Tori Dixon (15 punti, 5 muri), dalla solita Serena Ortolani (13), doppia cifra anche per Edina Begic (12) e Helena Havelkova (11). Legnano non riesce a brillare con Alice Degradi (8) e Camilla Mingardi (11). Legnano conserva comunque due punti di vantaggio sulla zona retrocessione visto che Bergamo è stata travolta da Modena per 3-0. Decisivo il secondo set che si è risolto ai vantaggi (31-29). Prestazione coriacea da parte di Katarina Barun e Laura Heyrman (15 punti a testa), 11 per Montano e 10 per Caterina Bosetti che sono così riuscite a limitare Roslandy Acosta (18) e Miriam Sylla (12) spronate da Ofelia Malinov.

Di seguito i risultati dettagliati della 13^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Il Bisonte Firenze vs Imoco Volley Conegliano 1-3 (25-22; 11-25; 23-25; 12-25)

Pomì Casalmaggiore vs Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-19; 15-25; 25-21; 25-18)

Sab Volley Legnano vs Saugella Team Monza 0-3 (18-25; 20-25; 13-25)

Liu Jo Nordmeccanica Modena vs Foppapedretti Bergamo 3-0 (25-22; 31-39; 25-18)

Lardini Filottrano vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-2 (19-25; 25-19; 26-24; 17-25; 15-10)

Igor Gorgonzola Novara vs Mycicero Volley Pesaro 3-2 (25-23; 27-25; 22-25; 19-25; 15-13)