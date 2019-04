Rispettando il pronostico della vigilia, nella Gara 1 dei quarti di finale della Serie A1 della pallavolo femminile, l’Imoco Volley Conegliano sbanca facilmente il campo del Bosca San Bernardo Cuneo per 0-3 (22-25, 19-25, 16-25) ipotecando così il passaggio alle semifinali potendo contare anche sul fattore campo nella seconda e nell’eventuale terza sfida.

Soltanto il primo set è abbastanza equilibrato, con l’allungo decisivo delle ospiti nelle battute finali, mentre secondo e terzo parziale vedono subito le venete scappar via verso la vittoria. Sugli scudi tra le fila ospiti Anna Danesi, autrice di 12 punti, con 4 muri, seguita da Valentina Tirozzi e Kimberly Hill, con 11 punti a testa. A nulla servono, per le piemontesi, invece gli 11 punti di Aurea Cruz, seguita a quota 10 da Srna Markovic e Lise van Hecke.

Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off della Samsung Volley Cup Serie A1 Femminile finisce con una sconfitta per 3-1 subita dalla Vbc Èpiù Pomì Casalmaggiore contro la Savino del Bene Scandicci al PalaRadi di Cremona davanti a 2.835 spettatori. Il prossimo atto sarà sabato 13 aprile al Palazzetto di Via Rialdoli.

SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Quarti di finale – Gara 1

Bosca San Bernardo Cuneo-Imoco Volley Conegliano 0-3 (22-25, 19-25, 16-25)

VBC ÈPIÙ POMÌ CASALMAGGIORE – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 1-3 (18-25 / 21-25 / 25-17 / 20-25)

