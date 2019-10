Conegliano suda ma passa al tie-break a Caserta e resta in vetta. Novara e Firenze a -2

Serata di Halloween dedicata alla quarta giornata della Serie A1 di volley femminile che si è completata dopo la vittoria di Novara su Busto Arsizio nell’anticipo di ieri. Conegliano si conferma in testa alla classifica infilando la quinta vittoria consecutiva ma le Campionesse d’Italia soffrono tantissimo sul campo di Caserta e si impongono soltanto al tie-break con i 17 punti di Kimberly Hill, i 10 di Paola Egonu e gli 11 di Indre Sorokaite. Le Pantere si salvano e conservano due punti di vantaggio su Novara mentre le campane incamerano il primo risultato utile grazie anche alle 22 marcature di Alexa Gray.

Monza e Scandicci si sono sfidate nello scontro tra le deluse di questo inizio di campionato. Le brianzole si sono involate sul 2-0 ma hanno subito la rimonta delle toscane che si sono scatenate vincendo al tie-break trascinate dalla superlativa Magdalena Stysiak autrice di 34 punti e dai sette mutlri di Jovana Stevanovic utili per vanificare la prova di Serena Ortolani (21).

Firenze rimane in scia alle big grazie a un comodo 3-0 sul campo di Chieri. Le toscane confermano un eccellente stato di forma e ringraziano la prova di sostanza di Sylvia Nwakalor (13) e Sarah Fahr (11) che sorprendono Anastasia Guerra (13) e Kaja Grobelna (14). Filottrano vince al tie-break il fondamentale scontro salvezza contro Perugia, Anna Nicoletti (19) e Nia Grant (18), vanificano i 35 punti dell’indemoniata Rosamaria Montibeller.

Terza vittoria per una sempre più sorprendente Brescia che soppianta Cuneo per 3-0 nello scontro tra le rivelazioni di questo avvio di stagione. Le lombarde si sono fatte prendere per mano da Camilla Mingardi che mette a segno 23 punti e prevale nello scontro diretto con la spenta Lise Van Hecke (11). Casalmaggiore con i 23 punti di Kenia Cartaces vince il derby con Bergamo al tie-break.

I risultati del 4° turno

Igor Gorgonzola Novara vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (28-26; 31-29; 23-25; 25-22), giocata ieri

Saugella Monza vs Savino Del Bene Scandicci 2-3 (25-21, 25-23, 20-25, 14-25, 12-15)

EPiù Pomì Casalmaggiore vs Zanetti Bergamo 3-2 (25-17, 25-22, 24-26, 20-25, 15-13)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Il Bisonte Firenze 0-3 (21-25, 23-25, 22-25)

Banca Valsabbina Millenium Brescia vs Bosca San Bernardo Cuneo 3-0 (25-18, 27-25, 25-23)

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Lardini Filottrano 2-3 (26-24, 25-21,13-25, 23-25, 13-15)

Golden Tulip Volato 2.0 Caserta vs Imoco Volley Conegliano 2-3 (22-25, 25-21, 18-25, 25-21, 13-15)

La classifica

Conegliano 14 (5), Novara 12 (5), Firenze 12 (5), Brescia 8 (5), Busto Arsizio 7 (4), Cuneo 6 (4), Chieri 6 (4), Scandicci 6 (4), Casalmaggiore 6 (4), Bergamo 5 (4), Monza 4 (4), Caserta 1 (3), Filottrano 2 (4), Perugia 1 (4). Tra parentesi le partite giocate.