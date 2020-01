Francesca Piccinini torna ufficialmente a giocare! La trattativa con Busto Arsizio è giunta a una conclusione positiva, la schiacciatrice è una nuova giocatrice delle Farfalle: questa sera il Presidente Giuseppe Pirola lo ha comunicato alla squadra negli spogliatoi del PalaYamamay dopo la netta vittoria contro Firenze come ha riportato La Prealpina, l’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di domani. La 41enne aveva annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica nel mese di settembre ma già a novembre aveva ripreso ad allenarsi a Milano col Club Italia, ora torna a giocare in Serie A1 indossando la casacca biancorossa col suo storico numero 12.

La toscana rinforzerà la squadra guidata da coach Stefano Lavarini che attualmente occupa il secondo posto in classifica a sei punti dalla capolista Conegliano, si tratta di un innesto importante nel reparto di banda di una squadra che vuole battagliare per lo scudetto, la Coppa Italia e la CEV Cup. Francesca Piccinini si rimette in gioco da vera fuoriclasse della pallavolo italiana e insegue il sogno della convocazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per dare la caccia a quella medaglia a cinque cerchi che le è sempre sfuggita. La vincitrice di sette Champions League (l’ultima a maggio con Novara), di cinque scudetti, del Mondiale 2002 e degli Europei 2009 è pronta a indossare la decima casacca della sua carriera in Serie A1 dopo Carrarese, Reggio Emilia, Modena (due società diverse), Spezzano, Bergamo, Chieri, Casalmaggiore, Novara. Il martello si unirà alla squadra nella giornata di venerdì 17 gennaio quando riprenderanno gli allenamenti in vista della trasferta a Chieri, match valido per la quindicesima giornata della Serie A1: domenica 19 gennaio potrebbe già essere in campo…

