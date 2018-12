Novara crolla a Cuneo, Conegliano perde in casa e si salva Scandicci

Santo Stefano davvero pazzo per la Serie A1 2018-2019 di volley femminile, la 12^ giornata ha regalato grandissime emozioni con ben quattro partite sulle cinque in programma nel pomeriggio che si sono risolte soltanto al tie-break. Colpi di scena, capovolgimenti di fronte, tanto pathos e azioni mozzafiato in campo hanno tenuto compagnia al pubblico che come sempre ha affollato i palazzetti in questo giorno di festa.

Clamoroso crollo di Novara nel derby piemontese contro Cuneo. La capolista incappa nella prima sconfitta stagionale, perdendo in trasferta al tie-break: sotto 0-2, le ragazze di Massimo Barbolini sono riuscite a trascinare la contesa alla frazione decisiva e hanno avuto anche il match-point sul 14-13 ma le padrone di casa ci hanno creduto fino in fondo e hanno confezionato un’autentica impresa. Lo show di Lise Van Hecke (27 punti) e Srna Markovic (21), accompagnate dai 5 muri di Sara Menghi, ha letteralmente annichilito le grandi favorite della vigilia a cui non sono bastati i 35 punti di una fantasmagorica Paola Egonu.

Ora Novara conserva quattro punti di vantaggio su Conegliano e su Scandicci: le toscane l’hanno spuntata contro l’ostica Bergamo al tie-break, spiccano la solita Isabelle Haak (17 punti) e la centrale Adenizia (3 muri) che hanno regolato Smarzek (16) e compagne; le venete hanno perso in casa contro Brescia dopo essere state avanti per 2-1, le Pantere si sono affidate a Samanta Fabris (31 punti) e Anna Danesi (6 muri, 14 punti) ma contro Anna Nicoletti (22) e Francesca Villani (17) c’è stato poco da fare anche in un finale di quinto set ricco di ribaltamenti di fronte.

Firenze ha vinto l’unica partita non conclusa al tie-break, 3-1 contro Filottrano in un scontro fondamentale in ottica playoff e salvezza: le toscane ringraziano le solite Louisa Lippmann (21) e Nika Daalderop (14), non bastano Vasilantonaki (18) e Di Iulio (17) alle marchigiane. Prima vittoria stagionale per Chieri contro il Club Italia che invece rimane ancora a secco: Giselle De La Caridad si carica la squadra sulle sue spalle (21 punti) e riesce a mettere sotto la formazione federale guidata da Sylvia Nwakalor (20 punti, 4 muri), Alessia Populini (17) e Loveth Omoruyi (16). Alle ore 18.30 il posticipo tra Casalmaggiore e Busto Arsizio che vincendo si porterebbe a solo due punti da Novara. Di seguito i risultati dettagliati della 12^ giornata della Serie A1 e la classifica generale del massimo campionato italiano di volley femminile:

Savino Del Bene Scandicci vs Zanetti Bergamo 3-2 (25-21; 23-25; 25-21; 23-25; 15-8)

Bosca San Bernardo Cuneo 3-2 (25-19; 25-21; 19-25; 23-25; 16-14)

Imoco Volley Conegliano vs Banca Valsabbina Millenium Brescia 2-3 (25-20; 24-26; 25-18; 22-25; 17-19)

Il Bisonte Firenze vs Lardini Filottrano 3-1 (25-22; 25-15; 24-26; 25-21)

Reale Mutua Fenera Chieri vs Club Italia Crai 3-2 (19-25; 25-19; 23-25; 25-22; 19-17)

Pomì Casalmaggiore vs Unet E-Work Busto Arsizio ore 18.30

RIPOSA: Saugella Team Monza