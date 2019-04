Grandissima sorpresa nel pomeriggio riservato alle gare-1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley femminile. Novara è infatti crollata sul campo di Firenze con un roboante 3-0 (25-20; 25-22; 25-17), la corazzata piemontese partiva con tutti i favori del pronostico e invece non è praticamente mai stata in partita con le toscane che si sono esaltate di fronte al proprio pubblico e che ora sognano il colpaccio. Le ragazze di Massimo Barbolini, reduci dal successo nella semifinale d’andata della Champions League contro il VakifBank e forse già concentrate sull’incontro di ritorno in programma mercoledì sera, dovranno vincere i prossimi due incontri di fronte al proprio pubblico se vorranno continuare a inseguire il tricolore. Oggi non sono bastati i 22 punti della solita Paola Egonu e i 4 muri della centrale Stefana Veljkovic, le criticità riscontrate dalle altre attaccanti (Bartsch, Plak, Nizetich) hanno impedito alle rosablù di distinguersi contro Firenze trascinata da Louisa Lippmann (17) e Indre Sorokaite (16).

Grandissimo equilibrio, invece, tra Busto Arsizio e Monza. Il confronto tra quinta e quarta della regular season si è rivelato estremamente incerto come da pronostico e alla fine si sono imposte le Farfalle per 3-2 (22-25; 25-17; 25-20; 19-25; 15-12) mandando in visibilio il pubblico del PalaYamamay. Ora la serie si trasferisce alla Candy Arena dove le brianzole cercheranno di conquistare il diritto di disputare la bella. Busto Arsizio deve ringraziare una vertiginosa Flo Meijners da 33 punti, chiamata continuamente in causa dalla palleggiatrice Alessia Orro che ha potuto contare anche su Alessia Gennari e Britt Herbots (13 punti a testa), da rimarcare i 5 muri della centrale Sara Bonifacio. A Monza non è bastata una vertiginosa Hanna Orthmann (30 punti, 5 aces), solo 9 punti per Serena Ortolani mentre sono andate in doppia cifra Rachael Adams (10) ed Edina Begic (11).

Si tornerà in campo sabato prossimo sui campi delle formazioni meglio piazzate al termine della regular season. Scandicci ospita Casalmaggiore (1-0), Conegliano se la dovrà vedere con Cuneo (1-0), Novara è costretta a vincere con Firenze (0-1), Monza proverà a impattare con Busto Arsizio (0-1).