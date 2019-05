Conegliano ha fatto le cose in grande in questa prima parte di volley mercato e oggi ha presentato tre acquisti da urlo: Paola Egonu, Indre Sorokaite, Chiaka Ogbogu. Le Pantere si rafforzano grazie a questi acquisti di primissimo piano e puntano a vincere tutto dopo aver conquistato lo scudetto e aver disputato la Finale della Champions League.

Paola Egonu, opposto della nostra Nazionale e tra le migliori giocatrici al mondo, ha lasciato Novara con cui ha vinto l’ultima Champions League sconfiggendo proprio le venete nell’atto conclusivo e a 20 anni incomincerà una nuova avventura. Indre Sorokaite, italiana di origini lituane e reduce da una positiva stagione a Firenze, può giocare sia in posto 2 che di banda offrendo così tantissime alternative a coach Daniele Santarelli. Chiaka Ogbogu è invece una 24enne statunitense, solidissima centrale della Nazionale che proviene dal Chemik Police.

Ogbogu, Sorokaite, Egonu presentate da ConeglianoFrom Official Website

Le prime parole di Paola Egonu: “Non credo che ci sarà un problema di inserimento in questo gruppo. Il nostro obiettivo è quello di vincere e di divertirsi ed è per questo che sono qui. La mia scelta di essere venuta qui a Conegliano è quella di una mia crescita anche tecnica. Ho solo da migliorare. Guardando l’Imoco da avversaria ho visto che la squadra si muove come un orologio, ognuna che sa dove andare e cosa fare. Anche per questo motivo ho deciso di venire qui. Con l’obiettivo di vincere ancora“. Grande gioia anche per Indre Sorokaite: “Quando ero ragazzina sono andata a giocare a Bergamo in quella era la società vetrina della pallavolo italiana. Oggi come allora sono contenta di stare in una grande società, molto organizzata, che vuole stare ai vertici. Questa è una garanzia per chi viene a giocare qui e quindi sono molto orgogliosa di questa scelta. Un gruppo del genere e una stagione così lunga e stressante come quella del campionato italiano comportano che saranno decisive non solo le 7 ragazze che vanno in campo, ma anche tutte quelle che compongono il gruppo“.